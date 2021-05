Potvrzení o prodělání covidu nahradí test i očkování. Takto jej získáte

Lidé, kteří prodělali covid, se mohou například u kadeřníka prokazovat potvrzením o tom, že nemoc už v nedávné době měli. To plánují v létě akceptovat i některé státy a toto potvrzení tak může nahradit očkování či negativní test. Za jeho vystavení si ale většinou připlatíte.

Kadeřníci, pedikéři a další kosmetické salony. U všech se teď zákazníci musí prokázat negativním testem od zaměstnavatele, ze školy či z testovacího místa, potvrzením o očkování na covid nebo potvrzením o prodělání nemoci. Jenže právě poslední z jmenovaných není všude zadarmo.

Pokud patříte k lidem, kteří nemoc prodělali v posledních devadesáti dnech a v nejbližší době se chystáte třeba ke kadeřníkovi, budete potřebovat tzv. potvrzení o prodělání nemoci. O to můžete žádat například u svého praktického lékaře, který vás na testy poslal. V takovém případě ale budete muset vytáhnout peněženku.

"Vystavení potvrzení není úkon, který by byl hrazený z veřejného zdravotního pojištění, takže se samozřejmě může stát, že za to bude poplatek, který je ale v každé ordinaci jiný. To záleží na režii ordinace," řekl TN.cz místopředseda Sdružení praktických lékařů Michal Bábíček.

Výhodu mají ti, které na testy poslala hygienická stanice. Ta totiž potvrzení o prodělání nemoci vydává zdarma. "Krajská hygienická stanice může toto potvrzení vydat, pokud indikovala tohoto člověka k odběru. Potvrzení není zpoplatněné," řekla TN.cz mluvčí středočeské hygienické stanice Dana Šalamunová.

Kadeřníkům by pak podle ministerstva zdravotnictví mělo stačit i potvrzení o negativním testování.

Prokázat svou bezinfekčnost ale zákazník může několika způsoby. Nejjednodušší to mají zřejmě ti, kteří už absolvovali obě dávky očkování proti nemoci covid-19. Těm postačí jen očkovací pas, kterým se kadeřníkovi prokážou.

Školákům postačí potvrzení ze školy o posledním negativním testování antigenním testem, ne starším než 72 hodin. Velmi podobně jsou na tom zaměstnanci. Potvrzení jim vystaví zaměstnavatel.

Všichni ostatní v salonech předloží potvrzení ze zdravotnického zařízení o negativním antigenním testování, ne starším než 72 hodin nebo o PCR testování, maximálně sedm dní starém. Poslední možností je tzv. samotest, provedený přímo na místě.

"U nás se zákazníci, kteří si nezajistili testování v nemocnici, testují přímo v čekárně testem ze slin. Po patnácti minutách, pokud jsou negativní, můžou do salonu. Všechny zákazníky pak zapisujeme do knihy pro případ, že by přišla kontrola," popsala kadeřnice Iva z pražského salonu.