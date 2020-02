"Kadeřník" z pražské MHD ostříhal víc žen, policii se hlásí další oběti

Mnohem více obětí má záhadný fantom, který v pražských tramvajích stříhá ženám pramínky vlasů. Poté, co policie o nezvyklém případu informovala, se vyšetřovatelům hlásí další a další. Už jich je nejméně třináct.

Na sociálních sítích se ženy navzájem varují a doporučení vydal i dopravní podnik. Samozvaného kadeřníka se zatím dopadnout nepodařilo.

Cestování tramvají po Praze se začíná stávat adrenalinovým sportem. Alespoň tedy pro ženy s bujnou kšticí. Fantom s nůžkami nezahálí. V úterý policie mluvila o pěti útocích, o den později už ví o třinácti. A ani to nejspíš nebude konečné číslo.

"Ženy, buďte obezřetné! Mně “samozvaný kadeřník” také ostříhal za jízdy a bylo to opravdu rychlé tak, že jsem si toho hned ani nevšimla," tvrdí jedna z žen.

A s varováním přichází i dopravní podnik. "Doporučujeme cestujícím, aby byli všímaví jak vůči sobě, tak také svému okolí," apeluje na pasažéry.

Po Praze jezdí na 850 tramvají. Více než dvě třetiny z nich, a jde především o starší typy, není vybaveno bezpečnostními kamerami.

A právě to fantomovi nahrává. Policie má podle všeho k dispozici jen záběry pořízené nedaleko místa činu. Je na nich muž, kterého nazývá důležitým svědkem. Fantom minimálně jednou udeřil také v metru, neomezuje se jen na tramvaje.

Řadu žen by podobný útok pořádně dopálil a začaly by se aktivně bránit. Odborníci to ale příliš nedoporučují. Není jasné, čeho všeho je muž s nůžkami v ruce schopen.

"Určitě bych doporučoval oslovit ostatní cestující, zavolat policii, toho člověka vyfotit, určitě bych ho nezkoušel zadržet," radí instruktor krav magy Jakub Otipka.

Policie znovu žádá, aby se na linku 158 ozval každý, kdo by mohl s vyšetřováním případu pomoci.