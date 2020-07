Kajínek o smrti Marečkova vraha: Popsal, co se mu ve Valdicích stalo

Vězeňská služba už několik dní řeší smrt vězně v káznici ve Valdicích. Podle rodiny jde o Josefa Kuču, kterého vrchní soud nedávno poslal na 22 let za mříže za útýrání dvouletého Marečka. Co si o celé kauze myslí Jiří Kajínek, který ve Valdicích strávil hodně času?

Dlouhá léta nejznámější český trestanec, který dostal milost od prezidenta, se se svými postřehy a zážitky svěřil na youtubu. Vůbec ho nepřekvapuje, že rodina Josefa Kuči nevěří, že by si mladík vzal život sám.

Ale on sám se tomu nediví. "Vím velice dobře, jak valdická věznice na odsouzené působí. Zvlášť na ty, kteří přijíždějí do této odporné, ponuré věznice s nejhorší pověstí poprvé," vypráví Kajínek.

"Na cele na něj padlo stísňující, nechutné prostředí, kdy si uvědomil, že v ponurých zdech stráví 20 let svého života. Takže bych se vůbec nedivil, kdyby se rozhodl k sebevraždě," má jasno Kajínek.

A lidem, kteří si myslí, že se takové věci ve věznicích nedějí, vzkázal, že jsou na omylu. A vzápětí popsal vlastní zážitek právě z Valdic.

To byl prý v cele sám, když k němu dali jiného odsouzeného, který okamžitě začal mluvit o tom, jak se zabije. "Snažil jsem se ho přesvědčit, ať to nedělá, ať jde raději spát, že ráno bývá moudřejší večera. Šli jsme spát. A pak se probudím a tenhle člověk visí na špagátě," zavzpomínal Kajínek.

To podle něj dokazuje, že se tam může stát úplně všechno. Nicméně dodal, že tenhle příběh neskončil smrtí, protože si vězně oběšeného na mříži všiml dozorce, který cely kontroloval.

Pusťte si, co všechno Kajínek o případu řekl:

"Začal bouchat na dveře, tím mě vzbudil. Vyskočil jsem, chytil jsem toho kluka v pase a nadzvednul ho. Pak ho odřízli, přišel doktor, dal mu injekci přímo do srdce, odvezli ho do nemocnice," říká Kajínek.

Ten samý vězeň se pak prý pokusil oběsit i ve vedlejší cele, znovu ho včas našli a zachránili. A když ho Kajínek později potkal v káznici na Mírově, tak mu údajně už zdálky děkoval za záchranu života.

Nicméně tvrdí, že pokud se někdo rozhodne, že se ve Valdicích zabije, může to udělat. "Každou hodinu je kontrola cel kukačkou, teda průzorem ve dveřích," přiblížil Kajínek, podle kterého tak vězni nic nebrání na kontrolu počkat a sáhnout si na život. Protože pak ví, že má spoustu času.

A zopakoval, že by se vůbec nedivil, kdyby se Josef K. v depresivním valdickém vězení oběsil. A i když blízcí mrtvého nevěří, že šlo o sebevraždu, Kajínek si nemyslí, že by mladíka, který podle soudů k smrti utýral batole, měli na svědomí dozorci.

"Lidí, kteří se takhle zabijí, je mnoho. Dřív se o tom prostě nemluvilo," je přesvědčený Kajínek.

Josef K. začal Marečka týrat loni poté, co se nastěhoval k jeho matce. Podle obžaloby měl chlapečka opakovaně sprchovat pod studenou vodou, bít dlaněmi i vařečkou nebo pálit cigaretami.

Krajský soud ho původně poslal za mříže na 16 let, senát vrchního soudu trest o šest let zpřísnil. "Za svou zhruba 40letou praxi jsem se s takovým nakládáním s nezletilým dítětem ještě nesetkal, svědčí to o naprosté neúctě k lidskému životu a o určitém sadismu obžalovaného," řekl předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička.

Připomeňte si celou kauzu v reportáži: