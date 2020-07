Kajínek považuje Kramného za hlupáčka: Takhle reaguje advokátka

Petra Kramného odsoudili k 28 letům za vraždu manželky a dcery elektrickým proudem. Nejznámější český trestanec Jiří Kajínek, propuštěný na milost, se s ním za mřížemi potkával a po letech o něm promluvil. Prý je tak hloupý, že by takovým způsobem vraždit nezvládl.

"Petr Kramný je hlupáček. Nikdy by nedokázal vymyslet a zrealizovat vraždu tak, aby ošálil všechny policie a státní zastupitelství, soudní znalce, patology dvou zemí. (...) Petr Kramný je tak jednoduchej kluk a to, že se divně dívá, není žádnej argument. A je tak jednoduchý, že on by tu vraždu tak, jak byla provedena podle české justice, nebyl schopen provést," řekl ve videu na youtube Kajínek.

Podle obhájkyně Petra Kramného Jany Rejžkové to není poprvé, co se s tímto pohledem na svého klienta setkává. „Pravdou je, že v rámci dokazování byla v přípravném řízení vyslechnuta psycholožka, která byla pojišťovnou zaslána do Egypta v době, kdy se tam pan Kramný nacházel. Ona sama obdobné sdělení v tom svém výslechu uvedla. Obdobné sdělení jako pan Kajínek, i psycholožka ho takto hodnotila,“ řekla TN.cz Rejžková.

Vzhledem k tomu, jak dlouho byl ve vězení, by známá advokátka názor nepodceňovala. "Za těch 23 let se setkal s různými osobnostmi, s různými povahami. Jsem přesvědčená, že pan Kajínek umí rozlišit různé patologie a nepatologie těch osobností. Ale je to samozřejmě jeho názor," dodala.

Kajínek původně o Kramném smýšlel úplně jinak. Když na něj za katrem natrefil poprvé, tvrdě na něj vyjel. "Tys je elektrickým proudem nezavraždil, ale tys je otrávil. Takže musíš bejt strašně naštvanej, že oni tě odsuzujou za něco, cos neudělal, přestože já si myslím, žes je stejně zabil," vyprávěl ve svém vyjádření.

Tehdy to Kramného muselo zasáhnout, protože Kajínkova slova řešil i s Rejžkovou. "V té době se se mnou spojil a jenom mi to sdělil. Jaké měl emoce, netuším, protože to bylo jen po telefonu. Pan Kramný se hájí od začátku pořád stejně a říká: já jsem jim nic neudělal. On se nehájí tím, že je nezabil elektrickým proudem," pokračovala obhájkyně.

Na celé vyjádření Jiřího Kajínka se můžete podívat tady:

Petr Kramný i po sedmi letech trvá na tom, že je nevinný, a stále usiluje o očištění svého jména. Podle Rejžkové má návrh na obnovu procesu už přibližně rok na stole Krajský soud v Ostravě. „Až se vyřeší moje stížnost na podjatost, můžeme přikročit k obnově,“ uzavřela.