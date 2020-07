Kajínek promluvil o Kramném: "Řeknu něco, co se mu nebude líbit!"

Případ Kramný rozebral Kajínek ve dvou zhruba čtvrthodinových videích, která umístil v uplynulých dnech na svůj kanál na YouTube. V první části shrnuje Kramného případ a hlavně okolnosti, které považuje za nestandardní, například to, že nebyl vyslechnut egyptský patolog, či roli soudních znalců.

Ve druhém díle pak Kajínek popisuje setkání s Kramným na Mírově, kde si oba v jednu dobu odpykávali své tresty za dvojnásobnou vraždu – Kajínek doživotí, Kramný 28 let. Setkali se na dvoře, kam vězni chodí na vycházky. Podle Kajínka jej Kramný oslovil, představil se a požádal jej, jestli by mu řekl, co si myslí o něm a o jeho kauze.

"Já jsem tam tenkrát řekl: ´Víš jako, ty musíš bejt hrozně naštvanej člověk.´ On na mě tak kouká a říká ´Proč myslíš?´ A já říkám: ´No, oni tě teďkon odsoudili za dvojnásobnou vraždu těch svých blízkých lidí a odsoudili tě za to, žes je zavraždil elektrickým proudem a tys je elektrickým proudem nezavraždil, ale tys je otrávil. Takže musíš bejt strašně naštvanej, že oni tě odsuzujou za něco, cos neudělal, přestože já si myslím, žes je stejně zabil.´ On na mě vyděšeně koukal a říká mi: ´Víš, já ti nechci nic vykládat a vysvětlovat, ale já jsem jim fakt neublížil.´ A s tím jsme se rozešli,“ popsal Kajínek první setkání s Kramným.

Připouští, že to od něj možná bylo tvrdé. Diváky vyzval, aby si zkusili představit, že Kramný je nevinný, že byl u toho, kdy jeho nejbližší v cizině umírali. "Vy tam zažíváte takové situace, které nějak řešíte. Ti vaši nejbližší zemřou, vy pak přijedete domů a ve vaší zemi vás obviní, že jste zavraždili svoji ženu a dceru a vy jste to neudělali. Jak ten člověk to asi musí vnímat? Zkuste si to představit," vyzval Kajínek.

Kajínek se údajně o případ dál zajímal a s Kramným několikrát znovu hovořil. "Dostával jsem se k dalším informacím, začal jsem tam toho Petra Kramného občas potkávat. On za mnou přišel a začal se se mnou bavit o různých věcech. A já vás ubezpečuji, že člověk, který za mnou přijde a neví, co si má oblíknout. Člověk, který za mnou přijde a ptá se mě, jestli si má vzít, když pojede pár kilometrů z věznice na nějaký vyšetření, jestli si má vzít spodky nebo ne a jestli mu bude zima, a jak to má udělat, jak si má koupit tohle a tamto…," popisuje Kajínek a přichází k zásadnímu.

"Teď řeknu něco, co se Petrovi Kramnému nebude líbit a nebude se líbit jeho blízkým, ale Petr Kramný je hlupáček. Petr Kramný je hloupej kluk, kterej by nikdy nedokázal vymyslet a zrealizovat vraždu tak, aby ošálil všechny policie a státní zastupitelství, soudní znalce, patology dvou zemí. Aby nepřišli na to, jak to udělal. Petr Kramný toho není schopný. Je to jednoduchej člověk, takový hlupačisko, opravdu toho není schopný," tvrdí Kajínek.

"Tento člověk prostě neměl na to, aby tímto způsobem zabil svoji dceru a manželku. Můj závěr je jednoznačný. Petr Kramný je tak jednoduchej kluk a to, že se divně dívá, není žádnej argument. A je tak jednoduchý, že on by tu vraždu tak, jak byla provedena podle české justice, nebyl schopen provést," uvedl rezolutně Kajínek.

Pikantní je, že Kajínka dlouhá léta obhajovala advokátka Klára Long Slámová. Ta v případu Kramný ale vystupovala na opačné straně, byla zmocněnkyní rodiny Moniky Kramné a byla jednoznačně přesvědčená o Kramného vině.

Jiří Kajínek měl podle soudů v roce 1993 na Plzeňsku na objednávku zavraždit podnikatele, jeho bodyguarda a druhého bodyguarda měl vážně zranit, za což dostal doživotí. Proslavil se svým útěkem z Mírova v roce 2000. Unikal přes měsíc. O jeho vině má mnoho lidí pochybnosti. V květnu 2017 dostal milost prezident Miloše Zemana, který tak porušil svoji zásadu, že bude dávat milost jen lidem, kteří nejsou odsouzeni za závažnou trestnou činnost a jsou například nevyléčitelně nemocní.

Kramný byl v roce 2016 odsouzen za vraždu manželky a dcery v egyptské Hurghadě. Zabít je měl elektrickým proudem. Egyptské úřady jej přitom z vraždy neobvinily a pustily domů. Kramný si požádal o obnovu řízení. Stejně jako Kajínek trvá na své nevině.



