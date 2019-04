"Kájo, nedělej to!" křičela žena. Muž se v obchodě v Praze zapálil

Svědky velkého dramatu byli kolemjdoucí zhruba ve 14 hodin na pražském Andělu. V obchodním domě se polil hořlavinou zhruba třicetiletý muž.

"Kájo, nedělej to, nedělej to!" křičela na něj podle svědků, kteří mluvili s reportéry webu Lidovky.cz, žena, která s ním byla.

Muž se přesto zapálil, hořel několik minut na hrudi a zátylku, venku před obchodem se ale bundou uhasil, nasedl do tramvaje mířící na pražský Barrandov a odjel pryč. Policisté ani záchranáři už na Andělu nikoho nenašli.

Podle mluvčí záchranářů Jany Poštové měl muž popáleniny na 5 % těla. Poté, co jej policisté našli u Smíchovského nádraží, si jej záchranáři převzali do péče a odvezli do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Podle webu iDNES.cz muž policistům nadýchal přes 2,5 promile alkoholu. Policistům měl říct, že se zapálil kvůli problémům ve vztahu s přítelkyní.