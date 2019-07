Kalifornii zasáhlo nejsilnější zemětřesení za posledních 25 let

Epicentrum bylo u jihokalifornského města Ridgecrest, zemětřesení ale bylo tak silné, že otřesy zaznamenali i v zhruba 150 kilometrů vzdáleném Los Angeles a přes 300 kilometrů vzdáleném Las Vegas.

Hasiči podle agentury Reuters vyjížděli k téměř dvěma desítkám případů, na několika místech totiž vypukly požáry a prasklo plynové potrubí. Záchranáři museli ošetřit několik lidí, které zasáhly padající předměty. Tsunami Kalifornie neočekává.

Po hlavním otřesu následovalo téměř 60 dotřesů, které dosahovaly síly 2,5 stupňů Richterovy škály a více - u dvou z nich dokonce naměřili 4,6 stupně. V důsledku zemětřesení musela být evakuována nemocnice v Ridgecrestu.

From my friends Ring camera.#Earthquake #Ridgecrest @KTLA @ABC7 @CBSLA @KCBSKCALDesk

Never felt this before!! Very strong pic.twitter.com/MosEagF7jc