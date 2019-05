Kalousek jde proti Pospíšilovi. Kde je to dno? Ptá se na twitteru

Nejnovější Kalouskovo popíchnutí přišlo po zveřejnění volebního modelu pro sněmovní volby, který ve čtvrtek vydalo Centrum pro výzkum veřejného mínění. TOP 09 v něm dosáhla na pouhá 3 % a skončila daleko od hranice potřebné ke vstupu do sněmovny.

"Tomuto průzkumu nemohu věřit, protože náš pan předseda nám včera říkal, že jsme se odrazili ode dna. Předseda má vždycky pravdu. Kde je však to dno?" ptal se Kalousek. Pak se podivoval nad kritickými komentáři, které na jeho adresu přišly.

"Ještě jednou opakuji, že respektuji doktrínu našeho předsednictva, že jsme se odrazili ode dna. Jenom jsem dezorientován, kdeže je to dno. Konec laškování: Až si přestaneme lhát do kapsy, máme šanci. A já chci, abychom si přestali lhát," napsal následně Kalousek.

První Kalouskova kritika přitom přišla v sobotu pouhých 46 minut po uzavření volebních místností. Vedení strany vyčítal "tříštění sil", tedy to, co jiní vyčítali hnutím, která založili europoslanci Jaromír Štětina a Pavel Telička. "Když někoho odmítáte za partnera, nemůžete mu klást za vinu, že do toho jde sám. Tak snad to dobře dopadne," psal Kalousek v sobotu.

V neděli, společně s Karlem Schwarzenbergem, chyběl ve volebním štábu TOP 09 a STAN, a neodpustil si další rýpnutí. "Absolutním vítězem v počtu preferenčních hlasů se stal Luděk Niedermayer. Mám velkou radost z toho, že voliči (na rozdíl od stranických orgánů) dávají přednost odborné kompetenci a pracovitosti," tweetoval Kalousek.

Kalousek se netajil tím, že podle jeho názoru Pospíšil znovu do Evropského parlamentu kandidovat neměl. "Předseda strany má vést stranu do voleb do Poslanecké sněmovny. Doporučovali jsme, aby lídrem byl Luděk Niedermayer. Oba nás také mrzelo, že nekandidoval Jaromír Štětina, ale respektoval jsem většinový názor," řekl Kalousek v rozhovoru pro Novinky.cz

A podobná slova zopakoval ve středu i pro iDNES.cz. Podle Kalouska má předseda vést stranu do sněmovních voleb a má funkci předsedy vykonávat na 100 %, to podle něj z Bruselu nejde. Na Kalouskovu kritiku reagoval i Pospíšil.

"Obecně se tomu říká syndrom bývalých předsedů. Patří to k české politické kultuře, kdy bývalí předsedové často neunesou to, že už nejsou předsedy, a tak alespoň kritizují své nástupce," řekl Pospíšil iDNESu. Připomněl, že to bylo v době, kdy stranu řídil Kalousek, kdy se TOP 09 rozešla se STAN. Teď obě uskupení opět kandidovala společně. Se ziskem tří mandátů a s dvojciferným výsledkem byl Pospíšil spokojený.

Jestli s ním jsou spokojeni i řadoví členové TOP 09 se ukáže poměrně záhy. Za půl roku totiž TOP 09 čeká volební sněm. Jestli bude znovu kandidovat na předsedu, Kalousek neprozradil. Uvedl ale, že by si přál, aby kandidátů bylo více a Pospíšil tak měl vyzyvatele.