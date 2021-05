Kalousek obhajobě Hamáčka nevěří, promluví o tom v pořadu Napřímo

Bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek obhajobě Jana Hamáčka nevěří. Nejen o okolnostech Hamáčkova plánovaného odletu do Moskvy bude bývalý šéf státní kasy diskutovat s moderátorkou Bárou Divišovou ve středečním pořadu TN LIVE Napřímo v 17:30.

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD), který chtěl nedávno odletět do Moskvy, přičemž návštěvu následně zrušil, údajně chtěl uhladit skandál spojený s výbuchy muničních skladů ve Vrběticích, do nichž měli být zapletení ruští agenti. Vrbětice chtěl údajně "vyměnit" za vakcínu Sputnik V pro Česko.

"Jsou to spekulace, lži. Toto je nejtěžší okamžik mého života, a to mám za sebou dlouhou politickou kariéru. Šokovalo mě to," bránil se v úterý Hamáček. Bývalý předseda TOP 09, Miroslav Kalousek, mu ale jeho slova nevěří. "Ministr, který svým náměstkem jmenoval notorického, jedenáckrát usvědčeného lháře, po nás nemůže vážně požadovat, abychom mu věřili," uvedl Miroslav Kalousek na twitteru.

"Jan Hamáček musí někomu hodně ležet v žaludku, s médii se nebojuje, to je základní pravidlo, je to sedmá velmoc, to se nevyhrává," tvrdí oproti tomu místopředseda ČSSD Roman Onderka.

Jakou má podle Kalouska koalice SPOLU šanci ve volbách? Nestýská se mu po politice? Zvažuje kandidaturu na prezidenta?

