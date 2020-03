Kalousek: Pusťte mě na finance, dost peněz najdu! Schillerová: To už tu bylo

Některé postupy vlády související s pandemií koronaviru tvrdě kritizuje opozice. Například bývalý ministr financí a poslanec za TOP 09 Miroslav Kalousek by prý dokázal najít ve státním rozpočtu úspory za desítky miliard, které by se daly použít na odškodnění živnostníků. To ale současná ministryně financí odmítá.

Vláda by měla živnostníkům plošně uhradit fixní náklady, což plošná dávka v jakékoliv výši nevyřeší. To si myslí poslanec Miroslav Kalousek. A nebojí se kvůli tomu sáhnout pro ostřejší výrazy. "Nikdy by mě nenapadlo sebrat někomu bez náhrady všechny příjmy. Taková svině je jenom Andrej Babiš," napsal na twitter.

"Já požádal opozici, abychom táhli v této krizi za jeden provaz. Nepolitikařili. Jde o bezpečnost a zdraví českých občanů," reagoval premiér Andrej Babiš.

Kritizovat se bývalý ministr financí nebojí ani současnou šéfku resortu Alenu Schillerovou. "Zatímco firmy jsou teď v existenčních problémech, libovolný státní úřad si hoví v podmínkách, jako by žádná krize nebyla. Za jeden den bych přinesl na talíři minimálně 40 miliard," pochlubil se Kalousek.

Ministryně financí ale zdůraznila, že cestou škrtů jít nechce. "Já myslím, že pan Kalousek má už svoji éru za sebou. A pamatujeme si všichni jeho škrty, které nás proškrtaly až do další recese," prohlásila Alena Schillerová (ANO).

Výhrady k některým vládním opatřením mají i Piráti. Jsou podle nich nedostatečně odůvodněná. "Já si myslím, že je potřeba respektovat právní řád. A právní řád v krizovém zákonu stanoví, že kompenzace se skutečně vyplácí v těch krizových opatřeních," uvedl pirátský poslanec Jakub Michálek.

A spokojené nejsou ani jiné opoziční strany. ODS by si například představovala vyšší plošnou dávku. "Je dobře, že vláda chce vyplatit všem osobám samostatně výdělečně činným 15 tisíc. My jsme přesvědčeni, že to je málo. My jsme navrhovali 30 tisíc," sdělil předseda ODS Petr Fiala.

Napříč politickým spektrem se ale strany shodují na jednom - každé opatření vlády, které pomůže potlačit koronavirus, je dobré opatření.