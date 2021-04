Kam až může česko-ruský spor zajít, řekne bývalý velvyslanec Kolář

Plánovaná vytýkací schůzka ruského velvyslance s nově jmenovaným ministrem zahraničí a kam až může roztržka mezi Českem a Ruskem zajít - to jsou některá z témat, která ve středu probere moderátorka Bára Divišová s bývalým velvyslancem v Rusku Petrem Kolářem v pořadu Napřímo. Rozhovor sledujte na TN.cz v 17:45.

Možné ruské zapojení do výbuchu muničního skladu ve Vrběticích vzbudilo na politické scéně bouři. Po vyhoštění diplomatů na obou stranách jsou česko-ruské vztahy velmi napjaté. Bývalý velvyslanec v Rusku i v USA Petr Kolář má na situaci jasný názor: "Teď je míč na naší straně hřiště a měli bychom smečovat," říká.

Kam až může vyhrocený diplomatický spor mezi Českem a Ruskem zajít? A jak by se měla zachovat Severoatlantická aliance, která ho chce řešit ve čtvrtek? "Jeden za všechny a všichni za jednoho. Je-li jedna země napadena vojensky, jako by byly všechny a my jsme byly napadeni vojensky. GRU je součástí armády," řekl Kolář.

Ruský velvyslanec v Česku Alexandr Zmejevskij se má ve středu do Černínského paláce dostavit na kobereček. Co by za zavřenými dveřmi mělo zaznít? A jaké případné kroky v reakci na vyhoštění Čechů z Ruska budou následovat?

Nejen o tom bude ve středu moderátorka Bára Divišová diskutovat s bývalým velvyslancem, mimo jiné v Rusku, Petrem Kolářem. Sledujte pořad TN.cz Napřímo ve středu v 17:45. Přímý přenos najdete v tomto článku.