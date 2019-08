Kam jezdí na dovolenou čeští milionáři? Žádná exotika to není!

Kam byste vyrazili na dovolenou, kdybyste vyhráli v loterii? Většina Čechů by podle průzkumu zamířila za exotikou - do Karibiku nebo na Maledivy. Jenže se ukazuje, že skutečnost se od snu liší.

O dovolené, za kterou by mohl utratit celé jmění, sní snad úplně každý. Podle průzkumu, který si nechala zpracovat společnost Sazka, by Češi v případě, že by vyhráli miliony, vyrazili do exotické destinace. Nejvíce respondentů volilo Karibik, následovaly Maledivy.

V případě, že by na to měli peníze, by Češi nepohrdli ani Spojenými státy americkými, Japonskem či Austrálií. Lákají je také Seychely a Srí Lanka. Téměř tři čtvrtiny dotázaných by po výhře okamžitě vyrazily na dovolenou, nebo alespoň změnili cílovou destinaci té plánované.

Sen a realita se ale dost liší. "Každý týden dorazí několik výherců pro milionovou částku. Většina z nich se nám svěří, že peníze nijak zásadně neovlivní jejich letní dovolenou. Ta už je totiž předem daná," popsal mluvčí společnosti Václav Friedmann.

Čeští milionáři tak spíše než do vzdálených zemí míří do těch stejných jako tisíce dalších lidí. Klasicky jsou mezi nimi Chorvatsko, Slovensko, Itálie či Bulharsko. Výherci nepohrdnou ani krásami české země a dovolenou tráví i v tuzemsku.

Vyhrané peníze použijí šťastlivci většinou jinak, než že by za ně vyrazili na cestu kolem světa. "Nejčastěji si zařídí lepší bydlení, splatí úvěr nebo si koupí nové auto," doplnil Friedmann.