Kam s nimi? Začal fungovat nový systém přerozdělování pacientů

Od nynějška nově funguje centrální dispečink lůžkové péče, který by měl přerozdělovat pacienty mezi jednotlivými zařízeními. Měl by pomoci především nemocnicím, které se dostávají na hranici svých kapacit. Bezpříznakoví pacienti nebo ti, kteří už nepotřebují péči, by se mohli přesunout například do lázní.