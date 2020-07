Kámen z vesmíru i děsivé kobky! Inspektor navštívil Loket a jeho okolí

Málokdo možná ví, že je v Lokti k vidění nejstarší zdokumentovaný český meteorit. Spadl nedaleko odsud v 17. století. A je ho jenom kus. Zbytek měšťané rozdali.



"Zbytek meteoritu se nachází v různých muzeích po celém světě. Od Vídně až po New York. Vrácení je problém, protože v 19. století ho rozdělili," vysvětlil průvodce hradu Loket Radek Šmíd.

Vesmírný kámen patří k lákadlům výstav hradu Loket. Se stylovým nádvořím, věží, mučírnou a středověkým záchodem je nejnavštěvovanějším místem ve městě. Vstupné je 110 korun s textem nebo 130 korun s výkladem. Hrad nabízí slevy pro rodiny, důchodce a studenty. Tady inspektor také zjistil, že hrad dostal od Památkového inspektora zlatou medaili již v roce 2014.



Hrad stojí na skále, ze tří stran ho obklopuje řeka Ohře. "Byli jsme v kobkách. Ale bylo to děsivý, jak se tam hýbaly ty sochy," popsala mladá návštěvnice.

Vylét na kole i prohlídka muzea



Loket je častým výletním místem cyklistů. Ti přijíždějí s celými rodinami. "Je to nádherný, jeli jsme podle vody, jsou tu roviny, žádné kopce," pochvalovala si kolařka.

Anketa Jak se vám líbilo na Lokti? Za jedna, jedinečné a úžasné místo 78 7 hlasů Za dva, docela to šlo, spokojenost 11 1 hlas Za tři, nic moc, mám rozporuplné pocity 0 0 hlasů Za čtyři, místo mne docela zklamalo 11 1 hlas Za pět, hrůza, tam mě už nedostanou 0 0 hlasů Hlasovalo 9 lidí.

Na Loket a řeku Ohři nedají dopustit vodáci. Ve městě najdou půjčovny lodí a tábořiště s občerstvením ve stánku. Město se může pochlubit i muzei. Třeba knižních vazeb tajných spolků nebo pivovarským . Inspektora nejvíc oslovila stálá výstava více než 2700 historických a současných lázeňských pohárků neboli koflíků.



"Začal sbírat můj dědeček, pan primář Jaroslav Dolina. Do Karlových Varů přišel po druhé světové válce. Měl vztah k historii, tak se mu prostě líbilo, že ten pohárek je typický atribut toho lázeňského hosta, tak je začal sbírat," vyložil provozovatel muzea Lukáš Lojín. Nikdo už neví, kdo pohárek vynalezl.



Útulné náměstí, kterému vévodí sloup Nejsvětější trojice, je plné restaurací, nechybí kavárny a cukrárna. Oběd tu vyjde trochu dráž. Tříčlenná rodina zaplatí v průměru kolem 600 korun.

Kulturní tipy v okolí



Hodně velkou popularitu získal tamní amfiteátr. "Každý víkend až do konce srpna, od pátku do neděle, se zde konají koncerty, divadla, muzikál i operní árie," vyjmenoval promotér kulturních akcí Vladimír Suchan. A je to zážitek i vizuální, když se při koncertech za pódiem a řekou nasvítí hrad.

Vycházka po okolí



Loket a okolí je plný rozhleden a vyhlídek. Jsou z nich nádherné pohledy na město a řeku. Parkovacích automatů je sice dostatek, ale neberou kreditní karty, ani eura, což je problém samozřejmě pro německé turisty.

Závěrečné hodnocení



Loket určitě stojí za návštěvu. A je jedno jestli přijedete autem, na kole nebo připlujete v loďce. Inspektor nešetří chválou. Loktu sluší stříbrná medaile.



Máte tip, kam by se měl Prázdninový inspektor vydat příště? Pište nám na prazdninovyinspektor@nova.cz.