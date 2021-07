Kamínkový trend baví děti i dospělé. Své výtvory ale nenechávejte ve volné přírodě

Miliony lidí po celém světě se nadchly pro společnou kreativní zábavu, a to malování na hladké kameny a zanechávání je na volně dostupných místech pro stejně nadšené nálezce. Je to relax, zábava, ale také podpora kreativity a tvůrčího zápalu. Tato kreativní činnost existovala už dříve, nicméně díky pandemii se z toho stal nový trend. Jen by je lidé neměli nechávat ve volné přírodě kvůli zvířatům.