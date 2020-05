Kamion narazil do zdi Komořanského tunelu, hasiči museli vyprošťovat

Tahač s návěsem narazil v noci na sobotu na Pražském okruhu do zdi tunelu. Hasiči z kabiny vystříhali dvoučlennou posádku a předali ji záchranářům.

Nehoda se stala kolem půl třetí v Komořanském tunelu ve směru jízdy od letiště k dálnici D1.

Kamion najel ve zúžení na svodidla a poté narazil do stěny tunelu. “Po nárazu do zdi zůstaly v kabině zaklíněny dvě osoby. Obě jsme vyprostili pomocí hydraulického zařízení, předali do péče záchranné služby a zasypali jsme uniklé provozní kapaliny,“ uvedli pražští hasiči na Twitteru.

Tahač zůstal i s návěsem najetý na svodidlech. Vytáhnout a odvézt ho musela specializovaná odtahová služba. Tunel zůstal několik hodin uzavřený.