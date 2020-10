Kamion projel závory na železničním přejezdu. Řidiči hrozí dva roky vězení

"Řidič vjel na železniční přejezd už v době, kdy na přejezdu svítilo červené výstražné světlo a začaly se sklápět závory,“ řekla policejní mluvčí Dana Čírtková.



Policisté po řidiči, který při incidentu poničil i závory na přejezdu, začali pátrat. I díky výzvě televize Nova se jim podařilo kamion identifikovat. Policistům se podařilo zjistit, že kamion patří jedné spediční firmě z Bosny a Hercegoviny.



Podle dosavadního vyšetřování jel do nedaleké firmy nakládat zboží. Kdo přesně kamion řídil se ještě bude zjišťovat, ale podle policistů už by to neměl být problém. Ohledně ztotožnění řidiče kamionu požádali policisté o mezinárodní pomoc, hrozit by mu za jeho provinění mohly až dva roky vězení.



Řidič je nyní podezřelý z obecného ohrožení z nedbalosti.