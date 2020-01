Řidiči měli vézt nábytek, místo toho našli migranty. Už to řeší Europol

"Ozvali jsme se na inzerát ohledně převážení nábytku. Dopadlo to tak, že jsme byli zadržení v Belgii, skončili jsme na vazbě. Zjistilo se, že ve dvou kamionech byly udělaný přepážky," řekl TV Nova řidič kamionu, kterého spolu s dalšími čtyřmi Čechy zadržela loni v červnu belgická policie.

Jejich kamiony zatím nebyly naložené. Šestý kolega, který reagoval na stejný inzerát, už ale byl s nákladem na cestě a u něj mimo nábytku kontrola odhalila také dvacítku nelegálních migrantů. "Rovnou proběhl soud a dostal dvouletý trest," uvedla tisková mluvčí ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová.

Desetiletý trest za převaděčství dostal loni v červnu i pan Žiga, který podle všeho reagoval na stejný inzerát. I on tvrdí, že naletěl. "Ty lidi, co byli v autě, řekli, že mě neviděli, že já jsem tam nebyl. Já jsem nemohl vědět, že jsou tam ty lidi. Ani třicet policistů, co to zkontrolovali, nenašli lidi. Jenom rentgen," prohlásil Žiga.

Inzeráty, které lákají české řidiče kamionů na vysoké výdělky do zahraničí, se už zabývá i Europol. Převaděči si trestnou činností podle odhadů policie mohou přijít až na stovky tisíc eur. "Běženci většinou platí mezi třemi a deseti tisíci eur za osobu," vysvětlil europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL).

Podle sdružení přepravců by se před podobnými inzeráty měli mít řidiči na pozoru. "Řidič by se neměl domnívat, že když tady dělá práci za 45 tisíc korun měsíčně, že mu někdo dá tyhle peníze za jediný den, aniž by v tom byl nějaký háček," varoval Martin Felix ze sdružení ČESMAD BOHEMIA.

I v případě, že řidič převáží uprchlíky nevědomky, mu hrozí pokuta v přepočtu až 60 tisíc korun za osobu. A to i tehdy, když dokážou, že o nelegálním nákladu nevěděli.