Kamioňák způsobil na D8 nehodu. Ve vězení ale skončil za jiný prohřešek

V pondělí způsobil řidič kamionu na dálnici D8 u Lovosic na první pohled banální nehodu. V pátek už seděl ve vězení. Na svobodu se teď rok nepodívá. Incident, při kterém kamionem zavadil o jiné nákladní vozidlo, zachytila dálniční kamera. Do vězení ale cizince poslalo hlavně to, že řídil silně opilý a předjížděl tam, kde je to zakázané.