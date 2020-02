Kanada rozhodla o osudu Harryho a Meghan. Na tohle nebudou mít nárok

Harry a Meghan od 31. března odstoupí od královských povinností a měli by se z Velké Británie opět přesunout do Kanady. Tam by však měli být bez ochrany. Kanada jim totiž už nebude platit bezpečnost, uvedl deník Mirror.

"RCMP (Královská kanadská jízdní policie) byla od počátku v kontaktu s úředníky ve Velké Británii ohledně bezpečnostních hledisek. Vzhledem k tomu, že vévoda a vévodkyně jsou v současné době uznáni jako mezinárodně chráněné osoby, Kanada je povinna poskytovat bezpečnostní pomoc podle potřeby," citoval deník mluvčího kanadského ministra Billa Blaira.

Dosud část nákladů na ochranu platili daňoví poplatníci. Podle kanadské policie tomu tak bylo už od listopadu. "Pomoc bude v příštích týdnech ukončena v souladu se změnou jejich stavu," dodal mluvčí. Zatím tedy není jasné, kdo bude páru zajišťovat bezpečnost. A že se prodraží. Ročně se prý může vyšplhat až na 600 milionů korun.

Odborníci už dříve varovali, že bude nový život Harryho a Meghan noční můrou pro bezpečnostní složky. Především proto, že chtějí hodně cestovat. Nejvíce času by měli trávit v kanadském Vancouveru. Stát si pár vybral nejspíš proto, že tam dříve Meghan žila během natáčení seriálu Suits (Kravaťáci).

