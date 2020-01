Kanada už jim nestačí! Harry a Meghan shánějí dům v jiné destinaci

Harry a Meghan se chtějí na léto přesunout z Kanady do Los Angeles, odkud vévodkyně pochází a kde žije i její matka. Začali se už porozhlížet po domě, kde by Meghan chtěla pořádat večírky se svými přáteli.

Vévoda a vévodkyně ze Sussexu podle magazínu E! News začali plánovat přesídlení do Los Angeles, kde by rádi strávili letní měsíce. Doufají, že se jim podaří do Meghanina rodného města uchýlit alespoň na část léta.

"Začali si už na internetu prohlížet domy a diskutují s ochrankou o tom, zda to bude logisticky možné. Oslovili už i lidi v Los Angeles," sdělil magazínu soukromý zdroj.

Meghan má na své letní sídlo vysoké požadavky a doufá, že najde něco, co bude vyhovovat jejím potřebám. "Chtěla by pořádat večírky a hostit v domě své přátele," uvedl zdroj s tím, že je to pro vévodkyni důležité.

V Los Angeles žije i Meghanina matka Doria Raglandová. Britská média spekulují, že se chce vévodkyně opět vrátit k herectví, a proto zvažuje přesun právě do Los Angeles - sídla Hollywoodu. Podle deníku Daily Mail je to pro ni jedna z možností, jak si zajistit příjem - nyní, když byl pár odstřižen od financí královské rodiny.

Aktuálně Harry s Meghan žijí v Kanadě na ostrově Vancouver Island, kam se stáhli do ústraní z Velké Británie s touhou po poklidném životě. Na Harryho zdůvodnění, proč se s manželkou rozhodli k tomu kroku, se podívejte v reportáži TV Nova: