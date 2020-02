Harryho a Meghan vyhání z Kanady. Madonna jim nabídla bydlení

Kanaďané nevítají prince Harryho a jeho ženu Meghan právě s otevřenou náručí. "Kanada není domem na půli cesty pro někoho, kdo chce vypadnout z Británie a zůstat královským!" prohlašují. Pokud by dorazili jako "obyčejní návštěvníci", Kanaďané by podle serveru The Globe and Mail se Sussexy neměli problém. Řešení nabízí popová diva Madonna. V Kanadě je podle ní beztak nuda a nabízí slavnému páru svůj newyorský byt.

"Můžou žít vedle mě, můžou být napůl královští, ze čtvrtiny královští, z osminy, to je mi jedno. Ale nemůžu a nechci zaplatit ani jeden cent za jejich bezpečnost. Chcete být nedílnou součástí společnosti? Pošlete peníze do africké země v nouzi a ne na zabezpečení dvou multimilionářů," svěřila se portálu The Globe and Mail uživatelka Cecilia2010.

Podobné názory na Harryho a Meghan mají i ostatní přispěvatelé. Na návštěvu do Kanady ať si exkrálovský pár klidně vyrazí, ale proti jejich dlouhodobému pobytu Kanaďané brojí a ve své zemi je nechtějí. Obtěžuje je humbuk kolem královských přistěhovalců i to, že na jejich zabezpečení by si Kanada musela ukrojit pěkný kus rozpočtu.

To podle většiny Kanaďanů jednoduše není fér. Zmiňují také, že přístup Kanady ke královské koruně se od toho britského výrazně liší. Královnu jakožto formální hlavu státu samozřejmě respektují a vzájemná spolupráce obou zemí je podložená společnou historií, ale jakékoli členy královské rodiny vnímají jako výhradně "britskou záležitost" a tedy cizince.

Ti jsou vítaní jako společensky významná návštěva, ale nic víc. Podle průzkumu Global News vnímá téměř 50 % Kanaďanů Harryho jen jako celebritu, ne jako pracujícího člena královské rodiny.

"Dva lidé se chtějí přestěhovat do Kanady, v pořádku, ale budou se řídit pravidly – požádat o pracovní povolení (pokud chtějí pracovat a Meghan tvrdí, že ano), jinak přijít jako návštěvníci na dobu šesti měsíců. Pokud je jejich cílem trvalý status, Kanada má na to oficiální proces. Platí se daně a kanadští občané nemají tituly," napsal jeden z uživatelů sociálních sítí.

"Stejně se nechtějí do Kanady doopravdy přestěhovat. Myslím, že Meghan chce zpátky do Los Angeles, to je konečný cíl," přidal se další.

Azyl pro případ, že by kanadská trpělivost přetekla a exkrálovský pár musel vzít nohy na ramena, nabídla popová superstar Madonna. "Neutíkejte do Kanady. Je tam neskutečná nuda," vzkázala Harrymu a navrhla, jestli by raději nechtěli přesídlit do "Velkého jablka".

Do Megan and Prince Harry want to sublet my apartment on Central Park West?? .................. #madamextheatre #thelondonpalladium pic.twitter.com/gIHeFGhCMZ — Madonna (@Madonna) February 4, 2020

Madonna má v New Yorku luxusní byt s výhledem na Manhattan, který ale většinu času neobývá. Byt na Central Park West nabídla k pronájmu Harrymu a Meghan. Exkrálovští by se v azylu u Madonny mohli těšit na dvě ložnice a skvělý výhled z balkonu.