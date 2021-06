Kanadu zasáhly rekordně vysoké teploty, zemřelo už přes 130 lidí

Když se řekne Kanada, většině lidí se vybaví spíše sněhové bouře a silný mráz. Takové horko, jaké je tam teď, lidé nikdy nezažili. "V motelu, ve kterém jsme byly ubytované nemají žádný led, což pro mě bylo něco otřesného a opravdu mě to naštvalo," uvedla Jonnie Maskalyová.



"Ano i moje dcera byla hodně znepokojená. Jsou ji teprve 2 týdny a úplně hořela. Často jsme ji koupali a snažili se ji zchladit. Ale bylo to obtížné," svěřila se Greta Englundová.



Všechny klimatizace a větráky jsou vyprodané. Lidé ve velkých městech si tak začali kupovat pobyty v klimatizovaných hotelových pokojích. "Bylo opravdu těžké chodit po městě a koukat po památkách. Nebyly jsme schopné vůbec nic dělat. Možná jen tak dát si sushi a vrátit se na hotel," vysvětlila Shelle Larsenová.



Podle klimatologů souvisí extrémní horko se změnou klimatu. "Desítky národů včetně Číny a USA se zavázaly, že do poloviny století sníží emise oxidu uhličitého. Pokud se to povede, nevrátíme se ke klimatu, které bylo dřív. Zabrání to ale tomu, aby se to v budoucnu ještě zhoršovalo," řekl vědec Seth Borenstein.