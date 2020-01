Kanalizace ucpal olej ze smažení! Lidé netuší, že ho mohou třídit

Olej po smažení musí od Nového roku povinně sbírat všechna města a vesnice. Najít takové sběrné místo ale mnohdy není legrace. "Takový ten klasický model, který je nejpoužívanější v obcích, je, že obec dá k dispozici občanům kontejner," popsal ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Například Praha řeší sběr oleje po smažení 19 sběrnými dvory nebo prostřednictvím mobilního svozu odpadů. "Nad rámec toho i městské části z vlastní iniciativy mají na vybraných lokalitách některé kontejnery. Nechceme to rozšiřovat plošně, protože se velice obáváme o možné znečištění okolí," vysvětlil mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.

Kde je nejbližší sběrné místo, by měli lidé zjistit na příslušném obecním úřadu. Mnoho z nich o možnosti neví a tuky stále likvidují vylitím do odpadu. Žádné sankce jim za to zatím nehrozí, stejně jako obcím, které sběrné místo nezřídily. "My to rozhodně nechceme dělat tím, řekněme, sankčním způsobem," dodal Brabec.

Podle ministerstva lidé před pěti lety vytřídili 46 tun olejů a tuků, o dva roky později to bylo už 93 tun. Firmy, které oleje poté zpracovávají, radnicím obvykle platí částku od dvou do osmi korun za kilogram.

Zatímco ve větších městech mohou lidé třídit použité tuky a oleje z domácností ve vyhrazených nádobách, na vesnicích a v menších městech k tomu slouží sběrné dvory. Jak ale štáb TV Nova zjišťoval na Karlovarsku, zájem o třídění není velký. Více v reportáži Františka Nyklase: