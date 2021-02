Kancelář za statisíce. Primátor Kladna čelí kritice za drahou rekonstrukci

Nová kancelář kladenského primátora obsahuje jednací stůl, manažerská křesla a několik doplňků. Dohromady i s daní stála 660 tisíc korun. "Mně přijde že to je adekvátní, protože to je vyrobený velice kvalitně. No a je to tak, aby to tady sloužilo delší dobu," uvedl kladenský primátor Milan Volf (Volba pro Kladno).

Budova kladenské radnice podle současného vedení města opravy nutně potřebuje. Před pár dny dokonce upadla velká ručička z věžních hodin. "Tohle není jen kancelář primátora, to je i zasedací místnost. A ta výměna nábytku se tu dělala po 40 letech," hájí se Volf.

Volfovi odpůrci jsou aktivní na sociálních sítích. "No, na tohle potřebujete vysoký inteligenční kvocient, abyste tohle dal dohromady," píše jeden z kritiků.

Primátor vidí za kritikou mstu bývalého vedení města v čele s Danem Jiránkem (ODS). S ním se posledních dvacet let střídá ve funkci, často za dramatických okolností.

Nechybělo zatýkání, soudy, čistky v městských firmách, skandál s údajně pozitivním drogovým testem radního. Naposledy se Volf dostal k moci loni na podzim po nečekaném odvolání Jiránka zastupitelstvem