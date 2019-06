Kancléř Mynář měl lobbovat za podání stížnosti v kauze Lány

Exministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) pro portál irozhlas uvedl, že na něj kancléř prezidenta republiky Vratislav Mynář opakovaně naléhal, aby podal stížnost pro porušení zákona v kauze Lesní správy Lány.

Policie v celé kauze obvinila Mynářova podřízeného Miloše Baláka a dalšího podnikatele, jde o manipulaci stomilionové veřejné zakázky.

Mynář měl Pelikánovi dát podnět k podání stížnosti přímo do ruky, ministr podnět odnesl na příslušný odbor, tím to ale skončit nemělo.

"Pan Mynář se mě na to tázal opakovaně. Většinou to funguje tak, že když už vás s tím někdo atakuje, tak se omezí na to, že vám něco předá, ale tady to bylo dosti úporné. Posledního tři čtvrtě roku, co jsem byl ve funkci, tak se při každé příležitosti pan kancléř pokoušel tuto záležitost nějak otevírat," cituje portál Pelikána.

K dalšímu pokusu o podání stížnosti mělo dojít i po vystřídání Roberta Pelikána, Mynář se měl se stejnou prosbou obrátit i na Jana Kněžínka, uvádí irozhlas. Kancléř se k celé situaci zatím nevyjádřil.