Kandidátovi na Vysočině chyběl ke zvolení jeden hlas, chce přepočítávání

Na Vysočině už je před podepsáním krajská koaliční smlouva mezi ODS, Piráty, KDU-ČSL, ČSSD a hnutím STAN. Rozdělují se posty v budoucí krajské radě, komisích a odborech. "Funkci hejtmana bude zastávat ODS," uvedl kandidát na hejtmana Kraje Vysočina Vítězslav Schrek (ODS).

Vše ale ještě může zkomplikovat podnět sdružení PRO TOP Vysočinu, které chce odevzdané hlasy přepočítat. Získalo jich 7 972. To je o jeden hlas méně, než bylo potřeba pro vstup do krajského zastupitelstva. "Nabízí se otázka, jestli v těch dvou tisících neplatných hlasech ten jeden hlas není," uvedl lídr PRO TOP Vysočinu Zdeněk Dvořák.

Sdružení může výsledky napadnout u soudu. "Uplatnit návrh vůči krajskému soudu, že dané hlasované proběhlo v rozporu zákonem případně nebyly započítány jeho hlasy," uvedl Petr Mlsna z ministerstva vnitra.

Podnět sdružení odešle ve čtvrtek. Soud pak bude mít na posouzení stížnosti 20 dnů. Pokud by nařídil přepočítávání hlasů a jeden chybějící se po něm našel, sdružení by získalo dva krajské zastupitele. O jednoho zastupitele by tak přišla opoziční KSČM a o druhého koaliční Starostové a nezávislí. Koalice by sice i tak měla většinu v budoucím zastupitelstvu. Lídři jejich stran by se, ale sešli a projednali, zda by nové uskupení oslovili ohledně případné spolupráce.

Ode dneška až do 23.října lze také napadnout výsledky víkendových senátních voleb a to u nejvyššího správního soudu.