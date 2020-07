Kanye West odstartoval předvolební kampaň v slzách a neprůstřelné vestě

Svou kandidaturu na hlavu Spojených států zřejmě americký raper Kanye West myslí vážně. V neděli odstartoval svou kampaň do prezidentských voleb. Ty se budou konat v listopadu. Tématem jeho projevu k voličům v Charlestonu v Jižní Karolíně bylo otroctví a interrupce.

Podle amerických médií byl Westův předvolební mítink pouze pro zvané. Ti navíc museli mít roušku a podepsat čestné prohlášení. Sám raper před ně nastoupil v neprůstřelné vestě.

Westovo předvolební vystoupení bylo sledem bizarních okamžiků. Nejen, že formulář, který museli zájemci o účast podepsat, na avizovaných stránkách chyběl, ale raper se dokonce rozbrečel uprostřed vlastního projevu.

S účastníky mítinku mluvil bez mikrofonu a několikrát tak musel hlučící dav pod pódiem utišit. Kandidát na amerického prezidenta si nechal pro své vystoupení vytvořit i nový účes – na zátylek si vyholil 2020.

Při svém projevu se nebál ostrých slov. Opřel se například do černošské zastánkyně zrušení otroctví Harriet Tubmanové. S voliči mluvil o vlastní víře i rasismu v Americe. Poté, co zabrousil do osobnější roviny, téměř neovládl emoce.

"Moje matka mi zachránila život. Otec chtěl, aby šla na potrat, ale ona mi zachránila život," popsal v slzách. Přiznal také, že málem zabil svou dceru – když byla jeho žena Kim Kardashianová těhotná, zvažovali interrupci.

V tématu potratů poté pokračoval. Chtěl by, aby stát finančně podporoval ženy, které mají děti. Podle amerického webu Billboard věří, že by s financemi mohla pomoci Afrika a Izrael.

"Je mi jedno, jestli vyhraju volby," prohlásil závěrem mítinku. Aby se vůbec mohl jako nezávislý kandidát objevit na volebních lístcích, musel by do pondělní půlnoci nasbírat 10 000 podpisů. Registraci ke kandidatuře prošvihl hned v několika státech.