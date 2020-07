West chce rozvod s Kardashianovou, z rasismu obvinil i její matku

Kanye West kromě prezidentského křesla usiluje o rozvod s manželkou Kim Kardashianovou. Aspoň to v noci napsal na sociální sítě. Svou ženu i její matku Kris Jennerovou navíc označil za představitelky "bělošské nadvlády". Kardashianová už dřív prohlásila, že se psychicky nemocný West neobejde bez prášků.

Kanye West v neděli oficiálně odstartoval předvolební kampaň. Úspěšný rapper se chce dostat do Bílého domu za každou cenu. Už po čtyřech dnech se ale rozvášnil a na twitterový profil napsal něco, co ho teď zaručeně mrzí.

Manželství s Kim Kardashianovou je podle jeho slov konec. "Snažím se o rozvod s Kim už od doby, co se potkala s Meekem ve Warldolfu kvůli vězeňské reformě," tvrdil Kanye. Kardashianová se s v hotelu s rapperem Meekem Millem setkala už před dvěma lety.

"Meek je můj kámoš a je slušný. Kim byla úplně mimo. Mám hodnotu 5 miliard dolarů a skrz Ježíše ještě mnohem víc. (...) Kris (Jennerová, jeho tchyně, pozn. red.) a Kim se vyjadřují bez mého schválení. To by manželka dělat neměla. Bělošská nadřazenost," obvinil West svou ženu z rasistických postojů. Upozornil na to server dailymail.co.uk.

West trpí maniodepresivní psychózou a kontroverzní tweety už ze sociální sítě smazal. Na profilu si nechal jen ten, ve kterém sám sebe nazývá budoucím prezidentem.

Says the future president — ye (@kanyewest) July 22, 2020

Jennerová leží Westovi očividně v žaludku ještě víc než manželka. Vyfasovala od něj dokonce přezdívku, po vzoru jména severokorejského diktátora jí říká Kris Čong-un.

Kardashianová v minulosti opakovaně prohlásila, že by se rozvodu nebránila. Portál thesun.co.uk tvrdí, že spolu dvojice dokonce už ani nebydlí. Podle manželky musí brát West pravidelně prášky. Pokud vynechá, je s ním prý k nevydržení. Několikrát skončil i v psychiatrické léčebně.

Podívejte se na reportáž TV Nova o kandidatuře Kanyeho Westa: