Kapela Kelly Family truchlí, jedna z členek podlehla ve 45 letech nemoci

"Naše milovaná sestra Barby zemřela po krátké nemoci. V tuto chvíli nebudeme poskytovat žádná další prohlášení, protože všichni truchlíme nad touto velkou ztrátou," napsala kapela v úterý odpoledne na instagramu.

Podle členů Kelly Family "bude Barby všemi strašlivě postrádána, ale my ji poneseme navždy ve svých srdcích a vzpomínkách." Kapela zároveň poděkovala všem, kteří jí věnují myšlenku či modlitbu.

Podle přiložené fotografie Barby zemřela minulý čtvrtek ve věku nedožitých 46 let, navíc pouhé dva týdny před narozeninami. Povahu onemocnění její blízcí konkrétněji nespecifikovali.

Rodinná kapela The Kelly Family začala hrát už v 60. letech minulého století ve Španělsku, kam Kellyovi přicestovali z USA. První desku natočili na přelomu 70. a 80. let, celoevropskou slávu jim ale přinesla až 90. léta, kdy s albem Over the hump prorazili i v českých hitparádách.

Složení skupiny se v průběhu let mnohokrát změnilo, velký návrat kapela oznámila před čtyřmi lety, kdy její členové zavítali i do Česka.

Připomeňte si návštěvu Kelly Family v Česku na podzim roku 2017: