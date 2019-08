Kapitán ruského airbusu je za hrdinu. "Jen jsem dělal svou práci," řekl

Kapitán airbusu A321 společnosti Ural Airlines Damir Jusupov, který ve čtvrtek přistál s letadlem, jemuž při startu selhaly motory, v kukuřičném poli u letiště Žukovskij, je v Rusku považován za národního hrdinu. Podle mluvčího Kremlu Dimitrije Peskova dostane on i první důstojník státní vyznamenání. Jusupov se ale sám jako hrdina necití.

O dramatických chvílích při startu z Moskvy do Simferopolu promluvil jednačtyřicetiletý Jusupov na tiskové konferenci v Moskvě. "Mnozí říkají, že jsem hrdina, ale upřímně, já se jako hrdina necítím, protože jsem prostě udělal to, co jsem udělat musel, abych zachránil letadlo, pasažéry a posádku," řekl Jusupov.

Posádka je podle něj na podobné chvíle cvičena. "Byli jsme na to po psychické i profesní stránce připraveni. Máme vlastní simulátor v Jekatěrinburgu a vlastní leteckou školu. Myslím, že jsme přistáli s letadlem úspěšně bez vážnějších zranění pasažérů právě díky tomu," myslí si ruský pilot.

S letadlem podle televize Russia Today startoval třiadvacetiletý druhý pilot Georgij Murzin. Ten má za sebou teprve 600 letových hodin. "Otáčky byly nestabilní, neměli jsme dostatečný tah, postupně jsme ztráceli výšku, velitel převzal řízení," řekl Murzin.

"Zvažovali jsme další možnosti, ale je dobře, že jsme je nevyužili. Kdybychom se zkusili vrátit zpátky, tak nevím, co by se stalo," řekl kapitán Jusupov. Místo toho si vybral k přistání kukuřičné pole. Podvozek nechal zatažený, protože se bál, že se zlomí a letadlo se převrátí. "Snažil jsem se přistát měkce, aby dosednutí bylo s minimální vertikální rychlostí," dodal.

Jusupov se podle webu Russia Today hlásil do pilotní školy ještě jako teenager, nepřijali jej ze zdravotních důvodů. Místo toho vystudoval práva. Snu stát se pilotem se ale nevzdal a ve 32 letech otec čtyř dětí nastoupil do pilotní školy. U Ural Airlines létá od roku 2013, kdy školu dokončil, kapitánem se stal v minulém roce.

Pilotům se podle agentury TASS ulevilo, když jim vedoucí kabiny přišel do kokpitu říct, že jsou všichni pasažéři evakuovaní. "Samozřejmě jsem si hrozně oddychl, že jsou všichni víceméně v pořádku. Když byli cestující evakuováni, zkontroloval jsem poškození, vrátil se do kokpitu a odtamtud zavolal mé ženě," dodal Jusupov.

"Volal mi a řekl, že všechno je v pořádku, že jsou všichni naživu. Ptala jsem se, co to bylo a on řekl, že motory zasáhli ptáci a že přistáli na poli. Byla jsem v šoku a rozbrečela jsem se," řekla manželka kapitána ruské státní televizi Rossiya.

Mluvčí Kremlu Dimitrij Peskov řekl, že oba piloti jsou hrdinové a po vyřízení nezbytných formalit dostanou státní vyznamenání. Premiér Dimitrij Medvěděv začal zasedání vlády pochvalou pro oba letce.

Ošetření nakonec potřebovalo 74 lidí, z nichž 23, včetně pěti dětí, převezli záchranáři do nemocnice. Ale všichni až na jednu ženu byli ještě ve čtvrtek propuštěni.

Podle agentury RIA Novosti mohla ptáky přilákat nelegální skládka, kterou vyšetřovatelé našli jen 2 kilometry od letiště. Místní si na ni v minulosti opakovaně stěžovali a provozovatel měl dostat i pokutu v řádu milionů rublů.

Společnost Ural Airlines plánuje všechny cestující, kteří byli na palubě havarovaného airbusu, odškodnit v přepočtu 35 tisíci korunami na osobu.

Více o nouzovém přistání v reportáži: