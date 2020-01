Zachraňovat uprchlíky z moře je legální, rozhodl soud. Kapitánka vyhrála

"Italský nejvyšší soud dnes potvrdil, že jsem neměla být zadržena v červnu kvůli záchraně života. Toto je důležitý rozsudek pro všechny aktivisty na moři," napsala kapitánka Carole Racketeová v pátek na svůj twitter.

Evropská unie by podle ní měla také provést reformu směrnice o zločinech solidarity. "Nikdo by neměl být stíhán za pomoc lidem v nouzi," doplnila kapitánka.

Radost z výsledku soudu má také Alessandra Gamberini, právnička Racketeové. "Velká spokojenost s důsledným opatřením z institucionálního a právního hlediska...Carole nemusela být zatčena," citoval právničku portál la Repubblica.

Kapitánka lodi Sea Watch 3 měla v červnu loňského roku na palubě kolem 50 lidí. Upozornila na sebe, když vyhlásila nouzový stav i přesto, že jí byl zakázán vstup do italských vod. Migranty poté převezla policie do uprchlického centra a Racketeovou odvezli do vězení. Z něj ji poté pustili v červenci.

Připomeňte si reportáž z Televizních novin: