Kapitánku za záchranu migrantů zatkli. Lidé na ni vysbírali miliony

Už miliony korun lidé přispěli do sbírky na pomoc kapitánce záchranné lodi, která se 40 migranty na palubě zakotvila na italském ostrově Lampedusa. Kapitánku, která k tomu neměla povolení, okamžitě zatkla policie.

Kapitánku německé lodi Sea-Watch 3 Carolu Racketeovou odvedli policisté v poutech, jakmile v sobotu zakotvila u břehu Lampedusy. Loď ve Středozemním moři zachránila asi 40 migrantů, přes dva týdny pak strávila na moři, protože ji žádná země nechtěla přijmout.

Když začala být situace na palubě Sea-Watch kritická, Racketeová se rozhodla nelegálně plout do italských vod. Zatímco kapitánku zadržela policie, zachránění uprchlíci byli převezeni do přijímacího centra na ostrově Lampedusa. Informuje o tom portál CNN.

Dva němečtí moderátoři se rozhodli krajance Racketeové pomoci. Vyhlásili sbírku a zahájili také kampaň za kapitánčino propuštění. "Ti, kdo zachraňují životy, nejsou zločinci," uvedli Jan Böhmermann a Klaas Heufer-Umlauf důvod, proč sbírku založili.

Během dvou dnů do ní lidé přispěli více než 750 tisíc eur, což je asi 20 milionů korun. Kapitánce za rozhodnutí zakotvit v Itálii hrozí až deset let za mřížemi, žalobci ale zřejmě trest vězení žádat nebudou. Racketeová by se měla u soudu představit tento týden.

Ministr vnitra Matteo Salvini už ale prohlásil, že doufá v tvrdé potrestání kapitánky lodě, patřící neziskové organizaci. "Pokud neskončí ve vězení, jsem jako ministr vnitra připraven ji vyhostit a poslat prvním letadlem do Berlína," sdělil Salvini ve videu, sdíleném na facebooku.

