Kapka naděje spouští Vlnu naděje. Na boj s koronavirem dala 10 milionů

Nadační fond Kapka naděje se zapojil do boje proti novému typu koronaviru Covid-19 nebývalou mírou. Nadační fond se rozhodl šířit do nemocnic po celém Česku vlny naděje. Do té první investovala Kapka naděje za přispění štědrých sponzorů i individuálních dárců téměř 10 milionů korun! Mezi sponzory nechyběla ani Televize Nova a seriál Ordinace v růžové zahradě.