Kapr, stromeček nebo cukroví. Na kolik nás letos vyjdou Vánoce?

Jako každý rok čeká rodiny nákup kapra nebo vánočního stromečku. Oblíbené jsou například také vánoční ozdoby. Letos hrozilo zdražení kaprů, které ohrozil smrtící virus herpes. Přesto by se měly jejich ceny pohybovat na úrovni loňských. Podobně jsou na tom také borovice nebo smrky. A nečeká nás zdražení ani másla.

K Vánocům patří řada tradic, které většina českých rodin dodržuje. Na Štědrý den se usmaží kapr s bramborovým salátem, upeče se cukroví a také rodiče se svými dětmi ozdobí vánoční stromeček. Každý rok se však někteří obávají, zda jejich oblíbené zboží nezdraží. Připravili jsme proto pro vás přehled, jak hluboko do kapsy budete muset sáhnout.

Cukroví

Ceny surovin na přípravu cukroví se v různých supermarketech liší. Oproti loňskému roku pořídíte například máslo o pár korun levněji. V Albertu za něj aktuálně zaplatíte 37,90 Kč, v Tescu 32,90 Kč. Rozdíly nejsou ani v ceně hladké mouky. Tu Albert nabízí za 9,90 Kč, Tesco za 11,90 Kč a Billa pak za 15,90 Kč. K pečení budete potřebovat také cukr. Moučkový koupíte v Tescu například za 12,90 Kč, v Albertu o korunu méně. Tyto druhy zboží ale obchody často zařazují do akcí a pak ho lze koupit v omezeném časovém období i levněji.

Vánoční stromeček

Letošní počasí stromy nijak neohrozilo, a proto jejich ceny zůstávají stejné. Smrk stříbrný pořídíte od 400 do 500 korun, borovici černou za stejné ceny a podobně na tom bude i smrk ztepilý. Dražší bude naopak jedle kavkazská. Ta vás vyjde na 550 až 900 korun.

Ozdoby na stromeček

Bez ozdobeného stromku by nebyly ty pravé Vánoce. Vybrat si můžete v obchodech hned z několika druhů. Ceny se pak liší, pokud si vyberete plastové nebo skleněné ozdoby. Například sadu vánočních koulí pořídíte v Lidlu za 139 Kč, v OBI za 99 Kč a v Kika za 153 Kč. Záleží také na počtu kusů v balení. Koupit si však můžete ozdoby i za 1000 korun.

Na stromeček patří také světýlka. Jejich ceny se pohybují od 50 do 1500 korun. Vybrat si můžete z několika druhů. Oblíbená jsou třeba světýlka ve tvaru hvězdiček nebo muchomůrek. A na závěr přidejte také řetěz. Ten si můžeme koupit už od 21 korun.

Kapr

V létě kapry potrápil virus herpes, který měl vliv na jejich velký úhyn. Ceny za oblíbenou pochoutku to však neovlivní. "Nebude to mít vůbec žádný dopad, protože těch úhynů nebylo zas tolik. Navíc to byly především rybníky, které slouží hlavně sportovním rybářům, nikoliv k produkci ryb," řekl TV Nova Michal Kratochvíl, ředitel Rybářského sdružení České republiky.

Kapři vás letos vyjdou stejně, jako v loňském roce. Někde za kilo dáte jen 89 Kč, ceny se však mohou vyšplhat i na 400 korun. Záleží také, zda si kapra odnesete domů živého, nebo ho budete chtít zabít, naporcovat a vykuchat.