Karanténa ničí lidi i Česko. Lékaři z "Karlovky" požadují uvolnění opatření

Ochranná opatření, která Češi musí dodržovat už více než měsíc, jsou bezpochyby náporem na psychiku. To si uvědomuje i jedenáct lékařů z pražské Univerzity Karlovy, kteří se rozhodli dát najevo svůj pohled na aktuální postup vlády. Ačkoli za první kroky v boji s epidemií Covid-19 zákonodárce chválí, v tuto chvíli bojují za zrychlení rozvolnění platných omezení.

"Je potřeba ocenit vládu za první rychlá a plošná opatření, která nepochybně pomohla se zvládnutím rizik. V současnosti je nutné s ohledem na aktuální epidemiologická data a vývoj epidemie zásadně zrychlit rozvolňování opatření – ve prospěch zdraví občanů, ekonomické a společenské stability a prosperity země," uvádí "Jedenáctka" na webu Univerzity Karlovy.

Pod Výzvou jedenácti je podepsáno 11 lékařských odborníků z Karlovy univerzity. Patří k nim Martin Balík, Jiřina Bartůňková, Cyril Höschl, Zdeněk Kalvach, Pavel Kolář, Robert Lischke, Jiří Neuwirth, Jan Pirk, Jaroslav Svoboda, Julius Špičák a Tomáš Zima.

Důvodem, proč toto prohlášení vůbec vzniklo, je prý obava všech jedenácti podepsaných lékařů o budoucnost Česka. Vládu autoři prohlášení vyzývají k hned několika krokům. Pro zachování zdraví občanů i ekonomiky vyzývají k ukončení nouzového stavu k 30. dubnu a obnovení běžné dostupnosti zdravotní péče. Vyzývají také k obnovení výuky na základních, středních a vysokých školách už v průběhu května.

Zákonodárci by se dle Výzvy jedenácti měli ohlížet na malé a střední firmy a živnostníky, kterým hrozí, že zkrachují. Měli by udělat maximum pro řádný chod ekonomiky a zabránění kolapsu malých podniků. Česko by navíc mělo ve spolupráci s okolními státy přikročit k postupnému otevírání hranic, zejména s těmi státy, kde je epidemiologická situace podobná jako u nás.

Největší kritiku si vláda vysloužila nejednotným vystupováním. Odborníci z Karlovy univerzity ji vybízí, aby namísto často protichůdných a chaotických opatření přijímala promyšlená řešení situace. Sami autoři výzvy jsou odborníky v oboru a dle svých slov stanovisko formují na základě aktuálních epidemiologických dat, znalostí, faktů a zkušeností a poznatků z odborné praxe.

Zejména obnovení běžné lékařské péče je podle jedenáctky odborníků zásadní. Dle jejich slov ti pacienti, kteří nemají koronavirus, jdou bez milosti stranou. Lidé se navíc kvůli Covid-19 prý bojí do nemocnice vůbec přijít, ačkoli je jejich stav akutní. "Množí se případy zanedbaných bolestí břicha (prasklé záněty slepého střeva a jiné náhlé břišní příhody), drobných poruch hybnosti či mluvení (mozkové příhody), či bolesti v rameni nebo v zádech (akutní infarkty myokardu), a to vše v důsledku strachu pacientů z nákazy během ošetření či hospitalizace," informují autoři výzvy.

Český zdravotnický systém navíc prý nemá šanci pod náporem pacientů s koronavirem zkolabovat. "Z Itálie víme, že 80 % populace virózou Covid-19 prochází s lehkými příznaky nevyžadujícími hospitalizaci. Z 20 % závažnějších symptomů jich 5 % vyžadovalo příjem na intenzivní péči. Zde zastánci plné karantény národa a uzavírání se světu kalkulují s 50% úmrtnostní a třítýdenní hospitalizací na jednotkách intenzivní péče," vysvětluje "Jedenáctka" s tím, že tyto údaje ale platí pouze pro ty nejtěžší formy onemocnění.

"Každý rok v ČR zemře přirozenou smrtí přibližně 110 000 lidí, tj. průměrně zemře každý den asi 300 lidí. Zesnulých, u kterých byl identifikován COVID-19, je za den průměrně 5. Při porovnání úmrtí na respirační onemocnění za rok 2019 nenacházíme rozdíl s rokem 2020," porovnávají autoři výzvy. Ti také souhlasí s promořováním populace nákazou – jde prý o jediný způsob, jak si vytvořit imunitu.

Zejména pro starší občany je absolutní karanténa z obavy před nákazou Covid-19 podle "Jedenáctky" peklem. Senioři se tak prý stávají diskriminovanými kvůli věku a tvrdou ránu dostává i jejich psychika. "Několikatýdenní nevycházení ohrozilo křehké lidi ztrátou stability, pohyblivosti a tím soběstačnosti. Přitom není důvod, aby se při dodržování odstupu od jiných lidí nepohybovali ve volném prostoru," hodnotí odborníci z Karlovy univerzity.

Dlouhodobá izolace se dle autorů Výzvy jedenácti podepíše na dušením zdraví všech – běžných občanů i podnikatelů. Majitele firem tak může poznamenat propouštění kvalifikovaných zaměstnanců a možný krach podniku. Běžní lidé, zoufalí z domácího vězení, jsou dle lékařů z "Karlovky" náchylnější k propadnutí alkoholu či jiným návykovým látkám, závislosti na počítačích a gamblerství. Dlouhodobá izolace navíc dle odborníků podporuje nárůst násilí a společenského napětí, rozvodovosti a agresivity.

