Karanténa přesunula a zrušila některé události. Co nás letos čeká?

Uběhl už více než měsíc od doby, kdy koronavirová nákaza naplno ochromila Českou republiku. Vláda v obavách před přibývajícími případy nakažených nastavila tvrdá opatření. Ruku v ruce s tím se tak rušily i velké události, posouvaly se ale i každoroční povinnosti. Lidé si tak neužili třeba světový pohár v biatlonu ani velikonoční koledování, na druhou stranu se zatím nemuseli trápit s daňovým přiznáním.

Zdravotní situace se ale v poslední době dostává konečně pod kontrolu, s postupným uvolňováním opatření a návratem k normálnímu životu tak již brzy dojde i na tyto "kostlivce ve skříni", další významné termíny nás pak čekají v druhé části roku.

Jaká důležitá data si tak můžeme poznamenat do kalendáře?



Maturity a přijímací zkoušky

Když se 10. března rozhodlo o uzavření škol, statisíce studentů si muselo najednou přivyknout výuce na dálku. Situace uvrhla v nejistotu hlavně maturanty a budoucí středoškoláky, u kterých měly další měsíce rozhodnout o další budoucnosti. Nyní se termíny jejich důležitého snažení začínají vyjasňovat.

Maturity, závěrečné zkoušky a absolutoria na konzervatořích budou moci probíhat nejdříve od 1. června. V průběhu téhož měsíce se odehrají také jednotné a školní přijímací zkoušky na střední školy. „Přesný termín ale bude stanoven podle toho, jak se bude situace vyvíjet v dalších týdnech,” upřesnil ministr školství Robert Plaga (ANO).

Zkoušky na vysoké školy se pak budou konat v prezenční podobě 15 dní po znovuotevření škol, přesné termíny přijímaček si každá škola určí sama. Vysoké školy musely dříve oznamovat termín výběrových testů alespoň s čtyřměsíčním předstihem. Nyní bude muset uchazečům stačit, že se o zkoušce dozvědí 15 dní předem. Přijatí studenti pak budou dodatečně dodávat maturitní vysvědčení, mají na to 45 dní po zápisu na univerzitu.

Podle schválené novely by měly mít vysoké školy také možnost organizovat přijímací zkoušky na dálku. On-line formou by se pak měly konat i státní závěrečné zkoušky a obhajoby disertačních prací. Pokud by se státnice nemohly uskutečnit na dálku, proběhnou až po otevření škol. Školy navíc budou mít možnost akademický rok prodloužit.

Daňová přiznání

Říká se, že jediné, co nepočká, jsou daně a smrt. Pro řadu lidí v České republice tak býval březen hektickým měsícem, kdy často na poslední chvíli sepisovali svá daňová přiznání, aby při jeho odevzdání nezmeškali neoblomné datum - 1. duben. Pandemie koronaviru ale termín o několik měsíců posunula.

Přiznání tak na finanční úřad můžeme nově donést do 1. července 2020. Podle Generálního finančního ředitelství se těm, kdo odevzdají daňové přiznání v tomto termínu, prominou pokuty i případný úrok z prodlení.

Tady je ale na místě opatrnost! Pokud nestihnete ani posunutý termín, budou pokuty a penále počítány standardně. Úroky z prodlení se v takovém případě budou počítat již od 1. dubna. Pokud si někdo vypočetl přeplatek, vznikne k datu vyměření daně. Od následujícího dne začíná běžet lhůta 30 dnů na jeho vrácení.

Pálení čarodějnic

Duben tradičně začíná aprílovými žertíky, 30. dubna je pak zakončen jinou kratochvílí. Tradiční pálení ohňů se do České republiky dostalo pravděpodobně z Německa, přes všechny úskalí se zvyk udržel dodnes. Letos se ho ale v tradiční podobě určitě nedočkáme.

"Veřejně tato akce neproběhne. Zákaz shromažďování většího počtu lidí pořád platí," uvedla vedoucí tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví Renata Povolná. Ohně tak letos budou hořet maximálně na zahradách v rodinném kruhu.

Návrat do škol

Postupný návrat do škol se netýká všech studentů, vyšší stupně základních škol i nižší ročníky středních škol budou nadále pokračovat v distanční výuce. Kompletně by se tak školy měly otevřít teprve v září, po konci letních prázdnin. I o tom se ale ještě bude jednat.

"Bude rozhodovat ministerstvo školství s epidemiologickou skupinou. Jsou v kooperaci, epidemiologický tým vydává ke všem vlnám uvolňování doporučení, až se bude zabývat tímto obdobím, určitě to včas oznámí," potvrdila Povolná, že bude záležet na aktuální situaci.

Krajské a senátní volby

V říjnu bychom pak měli hlasovat o krajkých zastupitelých a nových senátorech, 21 z nich končí šestileté funkční období. Zatímco třeba doplňující senátní volby byly na konci března odloženy, podzimní výběr by ohrožen být neměl.

"Stále počítáme s vyhlášeným termínem, jedná se o první pátek a sobotu v měsíci. Jsme vázáni tím, že senátoři mají pevně určené mandáty. Pokud by nebyl zvolen nikdo další, nemohli by zasedat," vysvětlila tisková mluvčí Senátu Sue Nguyen.