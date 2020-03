Rodiče rychleji ztrácí trpělivost s dětmi. Plní roli učitelů i kuchařů

Velkou psychickou zátěž zažívají v současné době podle odborníků rodiče dětí. Školky a školy zůstávají uzavřené, o své potomky se tak starají v takovém rozsahu, na který nikdy nebyli zvyklí. A to podle psychologů může přinášet problémy a konflikty.

Stejná situace potkala i ženu z Karlových Varů, o své děti se stará od rána do večera. Doma supluje práci učitelek, vychovatelek, kuchařek i uklízeček. Nestydí se přiznat, že toho má nad hlavu. A to i přesto, že je povoláním psycholožka. "Všichni říkají: Jsi psycholožka, víš, jak to doma zvládnout. Bohužel ale vždycky nevím," svěřila se paní Hana.

Děti karanténu nezvládají dobře, doma ztrácejí náladu, jsou i zlobivější. Častěji mohou dokonce plakat. "Hodně mi chybí příroda, vycházky ven a moji kamarádi," popsala poslední týdny dcera paní Hany.

A rodiče s dětmi při neustálém kontaktu postupně ztrácejí trpělivost. Hlavně při učení, které se rodičům podle odborníků často vymyká kontrole. Neměli by tak děti za každou cenu učit něco nového. Stačí opakovat to, co už ve škole probraly.

Nejdůležitější věci, na které se specialisté shodli, je ale nepřenášet na děti strach z toho, co se momentálně kolem nás děje. Rodiče by jim naopak měli být oporou a dodat pocit bezpečí.

Nápor na psychiku a nutnost empatie - není divu, že situaci možná budou hůře zvládat tatínkové. "Mám doma tři holky, právě se o ně starám sám. Manželka jela pracovat. Zvládám to určitě daleko hůř než ona. Je tady trošičku nepořádek," přiznal otec tří dcer Oldřich Hájek.

Náročná doba může také podle psychologů pořádně prověřit partnerské vztahy. Hrozí hádky, dojít může dokonce k rozkolům. Odborníci však radí, že se na problémech dá pracovat. "Rozdýchat to, dát si skleničku vína a v klidu si popovídat," shodují se a zároveň připomínají, že je tato doba jen přechodná. Myslet tak musíme pozitivně.

