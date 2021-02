Unavená vévodkyně Kate! Dává ji pořádně zabrat domácí výuka dětí

Vévodkyně se o své zkušenosti podělila prostřednictvím videohovoru s názvem "ukaž a promluv“, kterého se zúčasnili i další rodiče a ředitelka Londýnské školy Roe Green v Kingsbury.

Společně probírali, jak se jim daří při domácí výuce ratolestí. Na otázku, jak by vévodkyně popsala rodičovství v době pandemie jedním slovem, napsala Kate slovo "vyčerpávající“. Ostatní rodiče zkušenost označili jako výzvu, hektickou anebo zkušenost, při které je obzvlášť potřeba trpělivost.



"Myslím si, že jako rodiče máte každodenní povinnosti, které musíte zvládat. Ale v průběhu pandemie na sebe všichni musíme vzít role, se kterými by nám jinak mohli pomoci lidé v naší komunitě nebo v našich životech. Museli jsme se stát učiteli a já si osobně si připadám popotahovaná tolika různými směry, ve kterých se snažím být co nejlepší, ale upřímně na konci dne si opravdu připadám vyčerpaná,“ řekla Kate.

A se smíchem dodala: "Jsem i kadeřnice! Moje děti dost vyděsilo, že by jim maminka měla stříhat vlasy,“ řekla. Největší oporou je jí momentálně její manžel William. Královský pár má v Kensingtonském paláci pořádně na pilno. Na starost mají domácí výuku sedmiletého prince George, pětiletou princeznu Charlotte a dvou letého prince Louise.



Vévodkyně také přiznala, že jí příliš nejde matematika. Když se měla sama ohodnotit, připsala si mínus pět bodů. Ostatní rodiče prohlásili, že se jim podařilo za poslední měsíce výrazně zlepšit a ohodnotili se osmi body. Na to Kate se smíchem reagovala: "No to je pěkné, vypadá to, že jsem v téhle třídě úplně nejhorší!“



Závěrem se Kate s rodiči bavila o mentálním zdraví a o tom, jak současnou situaci zvládat. Ptala se, co rodiče pro své mentální zdraví v průběhu pandemie dělají. "Mít možnost sdílet své zkušenosti s lidmi, kteří procházejí tím stejným, nám pomáhá nepřipadat si tak sklíčení a izolovaní. Je opravdu důležité komunikovat s našimi blízkými a přáteli,“ řekla Kate.



Na rozdíl od Česka jsou v Británii zavřené všechny stupně škol a platí zákaz vycházení, pokud nejde o nezbytně důležité cesty jako je například nákup potravin nebo péče o nemocné.