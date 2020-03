Karanténa v obcích děsí řidiče i prodavačky, doléhá i na zvířata

Policisté už druhým dnem nekompromisně zastavují a kontrolují všechny řidiče. Do uzávěry nepouštějí ani ty, kteří by oblastí v karanténě chtěli jen projet. Z nádraží v Července nevyjíždějí žádné vlaky, ani tu nestaví.

Ráno se opakoval včerejší scénář. Lidé ve velkém vyrazili na nákup potravin, tentokrát ale většinou s rouškami. Mnozí si je sami doma ušili. Seniorům pomáhají dobrovolníci. "Roznášíme nákupy a potraviny, ale taky léky, od rána už tam bylo několik objednávek," potvrdil Jan Borovka, obyvatel Litovle. Zásobování postižených obcí se nezastavilo. Vyplnění formalit ale u policejních hlídek zabere několik minut.

K hlídkám vozí příbuzní těch, co zůstali v karanténě, nejrůznější věci - třeba potraviny nebo kompoty. Setkat se ale nesmějí. Šoféři, kteří musejí do zakázané zóny, se nám ale přiznali, že by sem nejraději vůbec nejeli.

"Mám strach, abych to nechytil a nedotáhl na svoji rodinu," zaznělo v naší anketě. "Je to takové nepříjemné, ale co už?" uvedl další respondent.

Paradoxem uzavřené oblasti je ale obec Haňovice. Ta je přímo mezi místními částmi Litovle. Zákazy se na ni ale nevztahují. Zatímco obyvatelé Myslechovic nesmějí do zaměstnání, obyvatel sousedních Haňovic se toto nařízení netýká.

"Neměli by, ale bohužel se nám dennodenně stává, že sem z okolních vesnic chodí do obchodu, především z CHudobína, Nasobůrek, Nové Vsi nebo Myslechovic," potvrdil Arnošt Vogel, starosta obce Haňovice. Prodavačky proto mají roušky a preventivně balí potraviny. "Aby na něj lidi neměli kontakt, ať dechový, či dotykový. Zeleninu máme také vzadu na požádání, aby na to lidi nemuseli sahat," dodala prodavačka.

Uzávěra celé oblasti, kde může být koronavirem podle některých odhadů infikováno až tisíc lidí, by měla trvat nejméně do konce příštího týdne.

Už druhý den jsou takřka odříznuti od světa i obyvatelé Kynic na Havlíčkobrodsku. V obci je koronavirem nakaženo nejméně 6 lidí - o dva víc než v pondělí. Přitom odborníci teprve začali s plošným testováním tamních obyvatel. Největší problémy tam lidé řeší se zásobováním.

Ve vesničce, kde není ani obchod, necelé stovce místních obyvatel nákupy zabezpečují hlavně příbuzní. Obci už pomoc nabízejí i první větší dodavatelé potravin. Zásoby sem v úterý dovezl i pan Dolníček. "Nebojím se, mám rukavice, dezinfekční přípravky, jsem připravenej na všechno," svěřil se výrobce potravin František Dolníček.

Všichni ale musí zastavit ještě před vesnicí. Tam dovezené věci předají. Do zakázané zóny nikdo nesmí, vše hlídají policisté. Donášku zásob přímo k lidem zabezpečují dobrovolní hasiči. "Jeden z našich lidí to doveze v ochraných pomůckách lidem až domů," popsala starostka Kynic Jaroslava Smetanová.

Místní lidé se nakazili sedmého března při tamní veřejné oslavě Mezinárodního dne žen. "Na té byl rovněž přítomen člověk infikovaný koronavirem. Z tohoto důvodu je celá obec zavřená, je v karanténě," vysvětlil Jiří Kos z hygienické stanice Kraj Vysočina.

Ještě v pondělí byli v Kynicích nakaženi 4 lidé - 3 ženy a jeden muž - všichni příbuzní roznašeče. V úterý už bylje počet o dva vyšší a další podle hygieniků nejspíš brzy přibudou. Hygienici proto v Kynicich v úterý prováděli plošné testování, jeho výsledky budou zřejmě dnes zítra ráno.

Celkem bylo ve vesnici otestováno 41 lidí. Všichni mají nějaké příznaky nemoci, nebo se setkali s roznašečem či nakaženými. "Jaká je tu nálada? Já myslím, že dobrá. Co máme dělat, děláme si z toho i srandu," popsala náladu v obci starostka Kynic Jaroslava Smetanová.

Hygienici a místní krizový štáb ještě museli vyřešit, co s tamním zemědělským družstvem, které chová stovky krav. To je naštěstí na okraji vesnice mimo ohnisko nákazy. Výjimku ke vstupu tak má i několik lidi, kteří se starají o místní velkochov. I ti ale musí dodržovat přísná hygienická opatření a nesmí se dostat do žádného kontaktu s místními lidmi.