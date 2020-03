Karanténa vztahům nesvědčí. V Číně dramaticky přibývá rozvodů

Během domácí karantény spolu lidé tráví více času, než by některým z nich bylo milé. V Čechách stále můžeme vycházet ven, i když jen na nejnutnější čas, i tak ale může doma vznikat nepříjemná "ponorka". Děti nechodí do školy, řada dospělých pracuje v režimu home office, na spoustu lidí byla uvalena domácí karanténa po návratu z rizikových zemí. To může doma působit nepříjemné dusno.

V Číně byla situace ještě přísnější, mnohé rodiny spolu musely náhle trávit čas ve stísněném prostoru svých domovů po dobu delší než jeden měsíc. Typické malé čínské byty neposkytují tolik prostoru trávit doma čas odděleně a věnovat se svým aktivitám a koníčkům. Ukončení karantény tak provázely velké oslavy. Záhy po nich ale podle informací Daily Mail mnohé páry zamířily k úředníkům s žádostí o rozvod.

Zdá se, že lásce se v izolaci zřejmě příliš nedařilo. Čínské úřady nyní denně evidují desítky žádostí, leckde musely stanovit denní limit, aby stihly rozvody odbavovat.

Epidemie krachujících manželství zasáhla celou zemi, počty žádostí vzrůstají region od regionu. Není přitom pochyb, že na manželské krizi se leckde podepsala právě nucená karanténa, do které zemi uvrhla šířící se nákaza koronaviru SARS-CoV-2. V psychicky náročné izolaci zřejmě v nejedné domácnosti malicherné hádky a rozpory způsobily, že pověstný kalich trpělivosti definitivně přetekl.

Na nárůstu rozvodovosti se mohlo ovšem podepsat i měsíční uzavření úřadů, díky němuž se žádosti mohly nakupit. Dosud nepoznaný příliv žádostí zaznamenali například ve městě Si-an v provincii Šen-si, kde úředníci za své stoly znovu usedli 1. března. Ve městě Fu-čou v provincii Fu-ťien dokonce museli ustanovit denní limit, v úředních hodinách se stihnou setkat maximálně s desítkou párů, které chtějí své manželství ukončit.

Nucená izolace některým párům nesvědčí, jiné rodiny však naopak semkla. Podívejte se, jak tráví čas v tíživém čase rodiny v Česku.