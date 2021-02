Kardinál šíří bludy, kritizují Dominika Duku. Byla to nadsázka, hájí se

Při jednom ze svých kázání označil kardinál Dominik Duka koronavirus za čínskou zbraň. Za svá slova poté sklidil velkou kritiku. Sám Duka se však hájí tím, že dané označení myslel jako nadsázku. Uvedl to v otevřeném dopise, který zaslal imunologovi Václavu Hořejšímu.

Kardinál Dominik Duka hovořil o koronaviru během svého kázání na začátku února ve svatovítské katedrále. "V této situaci je to čínský virus, únik biologické zbraně, o tom jsou přesvědčeni vojenští specialisté na celém světě. Buď se to bojí říct, nebo to nesmí říct,“ řekl tehdy.



Jeho slova však vyvolala vlnu kritiky. Ohradilo se proti nim například Čínské velvyslanectví v Praze. "Je nutné poukázat na to, že hledání původu covidu-19 je složitý vědecký problém a nepodložená podezření a úmyslná překrucování reality nemůžou nahradit vědecký výzkum,“ informoval mluvčí čínského velvyslanectví v Praze.

Vyjden mluvho nskho velvyslanectv v esk republice k otzce novine ohledn poznmek praskho arcibiskupa kardinla Duky souvisejcch s pvodem koronaviru pic.twitter.com/oKGfTpWMPV — Chinese Embassy in CZ (@ChineseEmbinCZ) February 17, 2021



Velkým kritikem byl také imunolog Václav Hořejší. Právě jemu zaslal kardinál Duka otevřený dopis, ve kterém svá slova upřesnil. Sdělil, že sám nekázal o koronaviru, ale o upevnění postoje pomoci a postoje být k dispozici lidem, kteří trpí kvůli existenciálním obavám ze smrti.



"Pokud jsem o něm (koronaviru) hovořil, bylo využito známé kazatelské figury, kdy je kázání také literárním tvarem. Jde o využití hyperboly, nadsázky, která má burcovat a zvýšit pozornost posluchače,“ stojí v dopisu.



Zároveň poznamenal, že měl příležitost hovořit s odborníky, kteří o této hypotetické variantě a nechtěném úniku látky k možné výrobě zbraně uvažovali. "Jste připraven nést odpovědnost a přinést důkazy, že toto mé eventuální tvrzení nemůže být pravdou?“ ptá se v dopise Duka.



Na závěr dodal, že v Číně nejsou zcela respektována lidská práva. "Především náboženská a politická svoboda je výrazně omezována. Biskupové a kněží, ale i věřící katolické církve a jiných křesťanských církví, ale i jiných náboženských skupin, jsou vězněni a vystavováni represím v ČLK,“ doplnil Duka.





