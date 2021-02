Kardiologové: Čekáme smršť srdečních selhání, lidé se zanedbávají

Alarmující zjištění přinesli kardiologové. V loňském roce zaznamenali v evropských zemích včetně ČR výrazně méně infarktů než v jiných letech. Pokles představuje 25 až 75 %! I když by se zdálo, že to je příznivý jev, ve skutečnosti jde podle lékařů o zanedbání péče, které se může do budoucna vymstít.