Karel Heřmánek jr.: Bez diváků je divadlo smutné, ale my se nevzdáme

Herec Karel Heřmánek se dostal do nemilosti kolegů, když jako první před půl rokem vyzval vládu k úplnému uzavření divadel. Tehdejší principál Divadla Bez zábradlí ani zdaleka netušil, jak se celá situace vyvine. Po třiceti letech od založení divadla mu došly síly bojovat dál a štafetu předal na přelomu roku synům.

"Je to ohromná výzva. Táta s mámou nám řekli, že si chtějí už odpočinout. Pokračovat v jejich práci se nám jevilo jako nejlepší řešení, tak jsme do toho šli, ale je to velká zodpovědnost, kord v dnešní době," říká Karel Heřmánek junior.

Přibylo mu tak spousta další práce. Jak bude zvládat péči o divadlo a zároveň hrát své role? "Díky tomu, že jsme na to s bráchou dva, tak si tu práci můžeme rozdělit mezi sebe. Já teď řeším produkčně organizační činnost a on má na starosti provoz," popisuje Heřmánek.

Heřmánek toho opravdu nemá málo. Hraje například autistického Ivana Drahoše, doktora v seriálu Anatomie života. A do toho přebral divadlo v době, kdy se nehraje. To je opravdu výzva. "V divadle testujeme, aby všechno probíhalo bezpečně. Už jen toto organizovat je složité," dodává.

Divadlo bez diváků je navíc podle něj nesmysl. "Ten poslední režisér je až divák, který to představení dodělá. A ty diváky my prostě teď nemáme, takže holt si musíme počkat. A bez diváků je to smutné divadlo, ale my nejsme smutní. Pořád si říkáme, jak to bude super, až to bude všechno za námi," uzavírá s úsměvem herec.