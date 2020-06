Karibik zasypal saharský prach. Písek nad Atlantikem je vidět i z vesmíru

Masivní oblak saharského prachu v těchto dnech zasáhl oblast Karibiku, kam putoval více než pět tisíc kilometrů přes Atlantik ze západní Afriky. Tato oblaka nad Atlantským oceánem jsou běžným jevem, letos je však částic písku neobvykle mnoho. V Karibiku to nyní vypadá, jako by ve vzduchu bylo nadměrné množství smogu.

Jindy modrá obloha je zakalená a viditelnost je výrazně snížená. Ostrovy jako by zcela pohltila hustá mlha. Místní obyvatelé na sociálních sítích sdílejí fotografie, na kterých ukazují rozdíl mezi běžným stavem a současnou situací.

Ok, last dust pic for today and this one is perhaps the most incredible yet. The comparison photos were sent to me from Mirco Ferro who lives in St. Barthelemy. Check the dates in the photos (top is from March) - both are unfiltered or altered in any way. #SAL #DUST pic.twitter.com/FBwOG5ly1E