Karlovarský kraj dostal tisíce vakcín. Většinu z nich poslalo Německo

Do Karlových Varů v úterý ráno dorazilo 16 800 dávek vakcín AstraZeneca, velká část pochází z Německa. V Karlovarském kraji, který má zatím nejnižší proočkovanost v republice a přitom patří k oblastem, které nákaza nejvíce postihla, se tak může výrazně zlepšit situace.

Hned poté, co vakcíny přivezla distribuční společnost do karlovarské nemocnice, začal jejich rozvoz do jednotlivých míst. Patnáct tisíc dávek je ze Saska, zbývajících 1800 dávek zajistil stát.

Vakcíny se rozdělí do karlovarského, sokolovského a chebského okresu rovným dílem. Každý okres tak bude mít k dispozici 5600 vakcín. Hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek věří, že vyšší proočkovanost sníží riziko přenosu nákazy v příhraničí.

Podle vakcinačního plánu budou očkováni senioři nad 80 a 70 let, a také pedagogičtí a nepedagogičtí zaměstnanci škol. Očkovacích center je v Karlovarském kraji v současné době sedm. Do vakcinace se podle informací krajského úřadu ale zapojí také praktičtí lékaři, a to více než 90 z celkových 180.

Lékaři mají možnost ve svých ordinacích podat vakcínu také pacientům mladším, ale měli by patřit do rizikové skupiny. Například jde o pacienty po transplantacích. Očkování se zatím nedočkaji pendleři, ti zůstávají mimo vakcinační plán.

Nově přivezené německé vakcíny nebudou ve skladech ležet dlouho. Už v úterý odpoledne například v sokolovské nemocnici zahájí očkování zaměstnanců škol z celého okresu. Do večera by se jich mělo stačit naočkovat podle mluvčí nemocnice asi 250.