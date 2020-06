Karlovy Vary v létě: Co tu letos navštívit a kde si dát dobrý oběd

Prázdninový inspektor se vydal do nejznámějšího lázeňského města v Česku, tedy do Karlových Varů. S turisty se prošel po kolonádách, ochutnal lázeňské oplatky a zavítal do muzea světově proslulého likéru. Dál se dozvíte, proč na magickém místě města na Jelením skoku vlastně žádná socha jelena nestojí.

První kroky turistů vedou zpravidla do lázeňské části města, ke kolonádám. Tam štáb televize Nova potkal i rodinu z Klášterce a malého školáka. "Já bych doporučil návštěvu památek, třeba Vřídla, a pramenů," prohlásil školák Lukáš.



"Každopádně Vřídlo, kolonáda, pak si dát oplatku," poradil další návštěvník Václav Holzknecht. Sladké chutná a proslulé lázeňské oplatky obzvlášť. Prodavačka oplatek štábu televize Nova ukázala, jak se oblíbená laskomina vyrábí, více uvidíte v reportáži.



Léčivé prameny v Karlových Varech pomáhají od neduhů se žlučníkem. V lázních se léčí pitnou kúrou další onemocnění. Například žaludku, střev a jater.



"Budete se divit, ale tady ty prameny, co jsou v té vřídelní kolonádě, to je dobrá voda a nám to chutná," pochvaloval si jeden z turistů, zatímco upíjel z pohárku.



V Karlových Varech ale můžete zažít i nevšední okamžiky. Štáb narazil na shluk lidí u jednoho ze stánků. Prodavačka suvenýrů si vevnitř zabouchla klíče i s pejskem a prosila malou holčičku, aby se protáhla okénkem dovnitř.

Je dobré také myslet na to, abyste to nepřehnali s konzumací světově proslulého likéru – Becherovkou. Je mu věnováno celé, hojně navštěvované muzeum. "Dříve se Becherovka vyráběla v dubových sudech, které měly schválně oválný tvar, aby se jich do sklepů vešlo co nejvíce. V dnešní době zraje Becherovka pouze v nerezových tancích, vše je zautomatizované," popsala průvodkyně.



A určitě si město prohlédněte z nejznámější rozhledny Diany. Zvládnout se to dá pěšky i pohodlně lanovkou. Tam jsme potkali i amerického turistu, který umí slušně česky. "Já si myslím, že je to krásný město a nemáme nic takového v Americe," řekl mladík s téměř neznatelným přízvukem.



"Je jsem tady poblíž z Nejdku a snažil jsem se kamarádovi ukázat nějakou zajímavost," vysvětlil jeho kolega.



Reportér František Nyklas využil momentu a vžil se do role neoficiálního průvodce. Lidem ukazoval z rozhledny okolní zajímavosti. Nevšední atrakce využili mnozí turisté a dozvěděli se o městě spoustu podrobných informací.



A kousek od Diany najdete Jelení skok, kde si podle pověsti král Karel IV. léčil nemocné údy. Jenže místo jelena tam stojí kamzík. V 19. století karlovarští radní neměli dost peněz. No a podivím August von Litzow tam nechal přes noc tajně postavit z bronzu ulitou sochu kamzíka na truc radním.



A po takové cestě vyhládne. "Tak pětikilo za oběd za nás tři necháme," zhodnotila strávnice Gita Kolařiková. Příležitostí poobědvat, dráž i skromněji, je v Karlových Varech hodně.



"Máme v nabídce vepřový řízek a bramborový salát za 125 korun, řízek má 150 až 200 gramů. Lidé si mohou vybrat i kuřecí. Myslím si, že docela luxusní oběd," řekl provozovatel jedné z karlovarských restaurací Miloš Procházka.



Autem se všude nedostanete. Vjezd do lázeňské části stojí stovku. Auto raději nechte na velkých parkovištích, například blízko Dolního nádraží. Za den to přijde na 80 korun. O deset korun víc dáte za parkování ve městě u automatů, ale to je cena pouze na tři hodiny.



Po městě se dá pohodlně jezdit i na kolech. Jen tu najdete málo úschoven. Turisty také mrzí, že se protahuje oprava Vřídelní kolonády. Štáb televize Nova dal Karlovým Varům stříbrnou.