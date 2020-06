Karlštejn není jen hrad, ale i kemp. Co tam objevil inspektor TV Nova?

Prázdninový inspektor vyrazil na další kontrolu. Do hledáčku se mu tentokrát dostal Autokemp Karlštejn. Velkým plusem je rozhodně poloha v blízkosti známého českého hradu. Jak kemp obstál a co se hostům líbilo i nelíbilo?

Autokemp Karlštejn je blízko nejen hradu, ale také řece Berounce, která protéká přímo podél něj.Tak proč si do ní neskočit. "Teď je špinavá kvůli dešti, ale jinak je osvěžující, takže super," pochvaluje si jeden z oslovených.

Na hrad Karlštejn už nějaký ten čas mohou i ženy. Je tedy jasnou volbou kam vyrazit - a to naprosto pro všechny. Od kempu je to přímo k hradní bráně zhruba dva kilometry.

Záchody čisté a zdarma

V kempu většinu z ubytovaných zajímají hlavně sociální zařízení. Tam také vedly první kroky štábu. Šok se nekonal, inspektor zjistil, že toalety jsou ukázkově uklizené. Je tu i sušič na ruce nebo fén. A připojit si můžete i vlastní. A protože je kemp poměrně rozsáhlý, jsou toalety na každém konci.

"Moc se mi líbí, jak je tu čisto. Musím říct, že třeba sociálky jsou i zadarmo a opravdu čisté," těší osloveného pána v klobouku. V ceně ubytování jsou i sprchy, není třeba je krmit žetony.

Nejen Karlštejn. Tipy na výlety po okolí

Kemp rozhodně nenabízí jenom nejznámější český hrad - je toho tu daleko víc. Do Koněprus je to odsud asi 12 kilometrů, do Svatého Jana pod Skalou asi osm kilometrů. Poblíž je i známý lom Velká Amerika, cyklisté se mohou vypravit třeba do Berouna.

Sport a taky dlabanec - z bufetu i nad ohněm

Pokud by se vám nechtělo na výlet, tak přímo v areálu jsou hřiště na beach volejbal a nohejbal. Nabrat energii můžete v místním bufetu.

"Připravujeme klasická bufetová jídla - smažák, smažený hermelín, grilovanou klobásu, nově letos grilovaný hermelín. A ráno palačinky a další snídaňová nabídka," vypočítává obsluha. Nechybí samozřejmě ani pivo.

Smažák se vším všudy vás vyjde na slušných 100 korun. Až se bufet přejí, můžou si návštěvníci v kempu třeba opéct buřty - ohnišť je tu víc než dost.

Chatička, stan i karavany

Kemp nabízí ubytování v chatičkách, které jsou udržované a k dispozici v nich máte i ledničku. Můžete dorazit také pod stan anebo přijet s vlastním obytňákem. Samozřejmostí je dětské hřiště. Míst pro stany je tu asi 50.

Závěrečné hodnocení

Při návštěvě kempu všechno šlo hladce, takže si zaslouží medaili. A i když si recepční nejdřív myslel, že dostává bronzovou, ve skutečnosti bylo ocenění lepší - stříbrné.

Máte tip, kam by se měl Prázdninový inspektor vydat příště? Pište nám na prazdninovyinspektor@nova.cz.