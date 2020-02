Karneval v Riu už je za dveřmi! Místo tanečnic se zatím v ulicích vrtí psi

Obrovské alegorické vozy, ohromující kostýmy, tanečnice a tanečníci, kteří se vlní do rytmu samby. Největší karneval na světě, který odstartuje v pátek, si nechtějí nechat ujít lidé ze všech koutů planety. Týden před hlavní přehlídkou se uskutečnila speciální varianta průvodu. Místo lidí se v kostýmech v ulicích objevili zvířecí mazlíčci.

"Nejvíce se mi na průvodu líbí možnost pro zvířata i pro lidi se vzájemně seznámit. Každý rok přijdeme v novém kostýmu. Oblékli jsme psa jako Wonder Woman nebo Bat Girl," uvedla jedna z účastnic Lucia.

Kromě psů už se ulicemi města vlní i ženy v barevných kostýmech. Často podstupují tréninky samby několik měsíců před samotným karnevalem. Ty nejlepší z nich se zúčastní hlavního průvodu.

Karneval minulý rok ohromil téměř šest milionů návštěvníků. A letos to podle odhadů bude ještě o milion víc. Nejdůležitější část karnevalu - slavnostní průvod - na brazilské promenádě Sambodrome sledovalo loni z tribun zhruba sedmdesát tisíc návštěvníků.

První zmínky o brazilském karnevalu sahají až do roku 1723, samotné počátky akce se ale podle historiků datují ještě hlouběji do minulosti. Karneval v Riu de Janeiru se v roce 2004 zapsal do Guinessovy knihy rekordů jako největší karneval světa.