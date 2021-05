Karolina Kurková je trojnásobnou maminkou, porodila holčičku

"Vítej Luno Grace, náš malý andílku, který se narodil při růžovém superúplňku. Milujeme tě," nechala se slyšet modelka, která s oznámením příchodu třetího potomka počkala až na květnový Den matek. Dcerku Lunu Grace přivedla na svět už 26. dubna. "Noc, kdy se narodila, byla speciální. Stalo se to za růžového superúplňku. Ta energie pro mě moc znamenala, " popsala modelka na svém instagramovém účtu.

Karolina Kurková se podobně jako u předešlých porodů rozhodla pro porod doma do vody. "Cítila jsem, že se to blíží, tak jsme vše přichystali," zmínila modelka na svých instagramových příbězích a nezapomněla přidat ani fotky bazénku, ve kterém o pár hodin později malá Luna přišla na svět.

Modelka má s manželem Archiem Durym dva syny - Noaha a Tobina. Rodačka z Děčína bydlí již řadu let ve Spojených státech, do Česka se ale ráda vrací. Modelingovou kariéru odstartovala v patnácti letech a v sedmnácti se přestěhovala do New Yorku, kde nyní žije. Během své kariéry sklidila řadu úspěchů a stala se i slavným andílkem známé značky spodního prádla Victorias´s Secret.

Sestry ze Slovenska porodily dvojčata, a dokonce ve stejný den! Na reportáž TV Nova se podívejte zde: